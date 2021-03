Gracyanne Barbosa exibe corpo escultural em maiô super cavado

Com texto motivacional na legenda, Gracyanne Barbosa compartilhou em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (4), uma sequência de cliques em um cenário rústico, contrastando com seu corpão. No figurino, um maiô cavadíssimo, salto alto e óculos super estilosos.

“Se atreva a ser diferente, por mais estranho que pareça, isso sim vai fazer você se destacar em meio à multidão que se atropela”, escreveu a musa fitness.

Os seguidores se apressaram em elogiar o corpo escultural de Gracy. “Eita mulher poderosíssima”, escreveu uma. “Deus me livre mais quem me dera!”, brincou uma segunda. “Eu te venero mainha”, comentou uma terceira.