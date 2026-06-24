Globoplay estreia documentário de Michael Jackson; confira outros títulos com o Rei do Pop

Na semana em que a morte de Michael Jackson completa 17 anos, o Globoplay estreia o documentário Michael Jackson - A História. Mesmo mais de uma década após sua partida, o cantor segue como um dos nomes mais influentes da música mundial, com um legado que continua sendo revisitado em produções dedicadas à sua trajetória.

Dividida em quatro episódios, disponíveis na íntegra a partir da estreia, a série revisita a trajetória do cantor desde a ascensão até os episódios que marcaram sua vida fora dos palcos. A produção mostra momentos decisivos de sua carreira e também os desafios e controvérsias que acompanharam sua história pública ao longo das décadas.

Assinada pela BBC e dirigida por Sophie Fuller, a produção combina imagens de arquivo e depoimentos de pessoas próximas a Michael. Entre os entrevistados estão nomes como Janet Jackson e o rabino Shmuley Boteach.

Confira a seguir outras séries e filmes sobre Michael Jackson disponíveis nas plataformas de streaming:

Michael

Sucesso de bilheteria em 2026, Michael já está disponível no Prime Video, no Youtube e no Google Play para compra e aluguel digital. O longa, dirigido por Antoine Fuqua, traz Jaafar Jackson no papel de Michael Jackson e mostra como ele foi de estrela mirim com o Jackson 5 a um dos maiores astros da história da música.

Michael Jackson: O Veredicto

Michael Jackson: O Veredicto é uma série documental da Netflix. A produção revisita o processo criminal enfrentado pelo cantor em 2005, quando o artista foi acusado de abuso sexual infantil e outros crimes, em um caso que mobilizou a imprensa internacional e dividiu a opinião pública.

Michael Jacksons This Is It

Michael Jacksons This Is It acompanha os bastidores dos ensaios da turnê que o cantor preparava para Londres, pouco antes de sua morte. O documentário mostra o dia a dia de criação e ensaio das performances, com Michael Jackson revisitando seus grandes sucessos e ajustando coreografias que fariam parte do espetáculo. A produção está disponível no Prime Video e na Apple TV.

Moonwalker

Disponível no Prime Video, Moonwalker é uma fantasia musical estrelada por Michael Jackson que reúne diferentes momentos inspirados em sua carreira e em músicas do álbum Bad. Em uma narrativa que mistura ficção e performance, o cantor assume um papel heroico em uma missão para salvar crianças das mãos do vilão Mr. Big.