Globo Repórter desta sexta-feira, 11, apresenta as ervas medicinais da Amazônia

O programa Globo Repórter desta sexta-feira, 11, com o tema "Farmácia da Natureza”, apresentará uma farmácia natural na Amazônia. Fabiano Vilela, o repórter responsável por conduzir a reportagem, mostrará a andiroba, um dos mais significativos e importantes antiinflamatórios naturais amazônicos, a qual é produzida em uma comunidade extrativista em Nova Ipixuna, no Sudeste do Pará.

Formada por um grupo de mulheres, a cooperativa trabalha desde a coleta da semente da andiroba, até o cozimento e transformação em óleo do produto. A reportagem foi até as extrativistas que tiram o seu sustento através dessa coleta e produção da mercadoria natural. “O legal disso é que você faz um trabalho agroextrativista mantendo a floresta em pé”, afirma o jornalista. Além de todo o trabalho manual das coletoras, será mostrado como esse ofício se faz importante para a sustentação da preservação da natureza.

Confira a chamada do programa aqui:

Essas trabalhadoras vendem os óleos, pomadas, essências e mantém a economia local em andamento sem prejudicar a floresta. Além dessa importante semente, também será mostrado o camapu, fruto amarelado, encontrado em plantas costumeiramente encontradas em estradas e terrenos. Segundo estudos de pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, o caule do camapu possui uma substância que é capaz de produzir novos neurônios, afirma Fabiano. “Essa pesquisa está avançando”, fala. “Testes foram feitos em animais”, diz ele.

Por fim, a reportagem apresentará o mercado Ver-o-Peso e suas famosas erveiras, que vendem diversas espécies de ervas medicinais e outras que são usadas em simpatias. “A Amazônia tem um potencial extraordinário que ainda é pouco explorado. [...] Todo esse trabalho e descobertas da medicina natural tem o respaldo de cientistas. Os pesquisadores aliam todo esse conhecimento popular dos indígenas, ribeirinhos, das comunidades tradicionais e levam para os laboratórios e constatam muitas propriedades realmente terapeuticas”, conclui Vilela.

Um aspecto que será discutido no programa será que esse conhecimento mais tradicional das ervas precisa ser valorizado, mas somente em conjunto com a ciência e medicina poderá gerar melhores frutos para a saúde da população. Outros produtos que possuem propriedades medicinais serão explorados em outras regiões do Brasil, além da Amazônia. O Globo Repórter vai ao ar após o “Big Brother Brasil 22”.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)