Giulia Costa diz que ainda não sente vontade de morar sozinha

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, abriu a caixinha de perguntas no instagram e foi questionada por um fã se ela sente vontade de morar sozinha. A atriz de 20 anos de idade vive com a atriz, Otaviano Costa e a irmã, Olívia, na Barra da Tijuca, no Rio.

"Não tenho pressa. Sou muito família. Meus pais me dão uma mega liberdade. Por mais que eu tenha essa possibilidade, não tenho vontade", afirmou a jovem, enquanto se refrescava na piscina da cobertura.

"Fora o conforto e praticidade. Morar sozinha gera muito custo e trabalho. Sou muito nova, apesar de ter muita responsabilidade. Eu ainda não tenho vontade. Esperar terminar faculdade... Tudo com calma", completou Giulia na legenda.