Giovanna Lancellotti revela se Neymar sofreu de amor por ela

Em um bate-papo no canal no Youtube de Gio Ewbank, Giovanna Lancellotti falou sobre o romance que teve com Neymar no passado. A atriz deixou claro que não há rancor entre o ex-casal e, inclusive, são amigos até hoje.

“Neymar sofreu pela Gi Lancellotti?”, questionou Ewbank. A xará, Lancellotti, respondeu: “Essa pergunta não teria que ser feita para mim, mas está aí na busca do Google por causa de um vídeo que viralizou, onde ele fazia uma brincadeira. É uma pessoa que tenho muito carinho, a gente é amigo”.

A atriz afirmou que está solteira e esbanjou amor-próprio. “Na verdade, estou namorando comigo, com meu trabalho, tenho uns rolos, mas estou solteira. Meu último relacionamento faz quase três anos já. Mas estou feliz”, explicou. A atriz terminou seu relacionamento com Gian Luca, irmão de Gio Ewbank, em 2017.

Por outro lado, Neymar participou de um vídeo no canal de Matheus Mazzafera e acabou falando sobre o relacionamento com Lancellotti durante a brincadeira “Pego, Penso, Passo”. “A Gi eu pego muito. Já peguei. Hoje, somos amigos, mas pego de novo”, comentou.