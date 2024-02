Giovanna Ewbank chora e confessa que sofre muito com crises de ansiedade

Giovanna Ewbank utilizou suas redes sociais para desabafar sobre problemas de saúde mental. Segundo a modelo, ela sofre de fortes crises de ansiedade e afirma que se sente culpada por não dar conta de todos os afazeres.

Na publicação, que foi compartilhada nesta sexta-feira (23), ela utilizou uma foto sua chorando e na legenda um longo texto expondo suas fragilidades e o momento difícil que tem vivido.

“Às vezes parece que estamos felizes e radiantes o tempo todo por aqui, né? Claro, porque as redes só mostram uma parte das nossas vidas. Mas a verdade é que o dia a dia é cheio de altos e baixos, medos, alegrias, angústias, culpa. Por um lado, muito feliz com as realizações profissionais. Por outro, triste e culpada por não dar conta de tudo o que remete aos meus filhos”, disse ela no começo do texto.

Ewbank é casada com Bruno Gagliasso há 13 anos, com quem tem três filhos: Titi, de 10 anos; Bless, de 9; e Zyan, de 3, “Esses últimos 10 dias têm sido muito difíceis. Venho para o trabalho chorando, deixando parte de mim em casa, sabendo que meus filhos sentem minha falta no dia a dia”, lamentou ela na publicação.

A apresentadora ainda salientou que o excesso de trabalho tem sobrecarregado ela, sobretudo a gravação de episódios seguidos para um novo programa no GNT. “Isso não é uma reclamação, eu sabia que seria assim. Me propus a isso sabendo que quando acabasse ficaria apenas em casa com as crianças”, explicou

A modelo, que é parceira de Fernanda Paes Leme no trabalho, revelou que nas crises ela chora bastante e que precisa de tempo para se recompor: “Tendo que pedir a uma equipe inteira alguns minutos pra respirar e não entrar no set chorando. Essa é a parte que ninguém vê, mas que também existe. Hoje é o nosso último dia de gravação de um trabalho intenso! Todos os dias, dez a doze horas, sentimentos à flor da pele”.

Apesar do desabafo, Giovanna Ewbank finalizou o texto destacando a força feminina para suportar as pressões. “A verdade é uma só: nós, mulheres, somos fodas! Somos mil em uma e isso já sabemos, somos chamadas de guerreiras a todo tempo, e somos, mas, às vezes o que precisamos é sentar, respirar e nos permitir não fazer ou não ser nada. Só ser. Ser o que quisermos e o que é possível no dia a dia. Estou muito feliz, muito realizada e poderia estar falando sobre isso, mas a verdade é que também estou exausta! Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. E a única coisa que preciso agora é acolher e ser acolhida pelos meus filhos. Sentir o amor e ser amada!”, concluiu.