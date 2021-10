Gil do Vigor largou o estudo para curtir a noite na Califórnia

Gil do Vigor usou as redes sociais, neste sábado (23), para falar sobre cansaço mental e angústia com os trabalhos e compromissos do PHD, na Califórnia. O ex-bbb disse até que estava com uma sensação de depressão e, para curar o mal-estar, decidiu parar de estudar na noite de sábado para curtir a noite.

O ex-bbb declarou "eu vou é curtir, entendeu? Seu eu me lascar nas provas, que se lasque. Eu não vou ficar aqui me matando não", disse Gil do Vigor.

Gilberto é formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde também faz o doutorado desde 2019. Durante o confinamento, foi anunciado que ele havia sido aprovado para fazer o seu PhD na UC Davis, na Califórnia, e na University of Texas (Universidade do Texas).