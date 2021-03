Gil diz que seguirá conselho da mãe no BBB: 'Mostra que você tem pintão'

Passando por mais um dia de indignação dentro da casa mais vigiada do país, Gilberto conversou com Caio e Rodolffo sobre a atitude de outros confinados dentro do reality. O brother estava no quarto do cordel e falava sobre a atuação de algumas pessoas da casa em frente às câmeras.

O doutorando afirmou que suas atitudes até esta altura do programa são explicadas pois ele esteve assustado. Mas que iria passar a seguir o conselho que sua mãe lhe deu antes do BBB.

"Se gostar, gostou, não gostou, meu amor? Elas que lutem. (...) Mainha sempre dizia: 'Vai lá, meu filho. Mostre que você tem um pinto. Mostre que você tem pintão", afirmou Gil do vigor.

Seguindo sua série de críticas, ele garantiu que continuaria sendo verdadeiro dentro da casa e que não faz parte do grupo que faz cena. "Muitas pessoas aqui sabem palavras de textos prontos que a internet compra", continuou reclamando.