George Pérez, artista e roteirista da Marvel e DC, morre aos 67 anos

O artista e roteirista George Pérez, responsável por vários quadrinhos da Marvel e da DC, morreu na última sexta-feira (6), aos 67 anos. Ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas em dezembro do ano passado, e tinha entre seis meses e um ano de vida. Com informações do UOL.

O trabalho mais conhecido do quadrinista talvez seja na DC Comics, onde lançou ‘Os Novos Titãs‎' em 1980 ao lado de Marv Wolfman, criando alguns dos principais heróis da editora na atualidade, incluindo Cyborg, Ravena, e Estelar.

Wolfman e Pérez também remodelaram elementos cruciais do Universo DC com ‘‎‎Crise nas Infinitas Terras‘‎‎, evento que deu a Pérez a oportunidade de trabalhar na série da Mulher Maravilha em 1987 ao lado do roteirista Greg Potter, redefinindo a Princesa Amazona para uma nova geração.

Na Marvel, Pérez é lembrado por duas fases separadas nos Vingadores‎‎: com Steve Englehart na década de 1970 e depois com Kurt Busiek na década de 1990.