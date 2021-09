George Neto comemora 23 anos de carreira, nesta sexta, 17

Possuindo mais de duas décadas de trabalho com a música, Geroge celebra os 23 anos de carreira em show com participação de outros artistas paraenses que fazem parte da trajetória do artista, em bares, casas de show e teatros em Belém.

Amigo de Reginaldo Viana, cantor e compositor paraense, Neto relembra com ele momentos de aprendizado e luta em busca da solidificação da carreira de ambos, algo que os une até hoje em algumas apresentações que realizam juntos.

O músico se apresentará hoje, 17, às 20h, no Enjoy Pub, localizado na Tv. Pombal, 210 - Umarizal, às 20h. Em seu repertório estará presente sambas renomados, principalmente de artistas paraenses como Markinho parceria, Alan Perfil, Reginaldo Viana, Leandro lê, entre outros.