Genro de Ana Maria braga rebate críticas que o acusam de viver às custas da apresentadora

O nome da apresentadora Ana Maria Braga foi citado na web recentemente, isto porque um internauta atacou a filha Mariana Maffeis e o esposo, acusando-a de viver "com os milhões da mãe". O colombiano Badarik González, marido de Mariana e genro de Ana Maria, tomou as dores da esposa e, por meio das redes sociais, se pronunciou sobre o assunto.

No vídeo o instrutor de Yoga diz que às vezes se poupa de responder mensagens como o seguidor que disse "Com os milhões da mãe, é fácil, e dá para fazer tudo, me poupe", mas seguiu dizendo que se os dinheiro fizesse as coisas acontecerem, no banco, todas as coisas estariam feitas. Mas elas são realizadas com atitudes.

"Poupa-se também é de segurar-se. Perguntar e simples, argumentar o afirmar não", disse na legenda do vídeo compartilhado no Instagram.

