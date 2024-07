Gaby Amarantos promete tremer a concha acústica no Festival da Canção Ouremense

O mais tradicional festival de música no Pará, o Festival da Canção Ouremense, já está com tudo pronto para receber os artistas e o público para a edição 38ª. Nos dias 18, 19 e 20 de julho a Concha Acústica na Orla de Ourém vai ferver com as atrações Banda FoleBrazil, Sandrinha Eletrizante e Gaby Amarantos, que vai encerrar o festival.

A edição do festival faz homenagem a Veloso Dias, autor da canção Ex Mai Love, tema da novela Cheias de Charme cantada na voz de Gaby. A artista paraense está empolgada com a participação no festival, pois é a primeira vez que Gaby vai pisar no palco da Concha Acústica da cidade de Ourém.

VEJA MAIS

Em entrevista, ela disse que se sente feliz e realizada, pois homenagear Veloso Dias na cidade natal do artista tem um propósito especial, já que Gaby ganhou grande destaque na cena nacional com a canção Ex Mai Love.

'Eu estou muito feliz e realizada em poder contribuir com essa homenagem que o festival está fazendo para Veloso Dias. Cantar a música desse compositor tão importante na cidade dele, vai ser muito especial", comemora Gaby Amarantos.

Durante a semana, Gaby Amarantos fez questão de usar as suas redes sociais para mostrar os ensaios para o show em Ourém e disse que está ansiosa para mais uma vez encontrar o público paraense.



Sobre o festival de Ourém, Gaby destaca que acompanha desde o início da carreira, pois se trata de um festival que revela grandes talentos. "Logo no início eu cantava MPB e acompanhava os artistas que participavam, eu sempre tive vontade de participar, mas acabou que não deu, pois eu também ainda era muito nova e não podia, mas estou muito feliz em poder fazer parte dessa história", comenta a artista.



Gaby acrescentou também sobre a importância dos festivais para a música e também para o incentivo aos artistas. "Podem me chamar de Gaby Festival, pois eu sou uma artista que ama festival, pois é uma possibilidade de gerar um line up variado e também do público conhecer artistas", acrescenta.



O primeiro dia de festival vai contar com a banda FoleBrazil, que tem se destacado por sua autenticidade em cada apresentação.A banda surgiu em 2018, após seu mentor Tista Lima ter tocado praticamente com quase todos os artistas paraenses do cenário sertanejo. A Banda já se apresentou no Festival do Folclore (Curuçá), Expofac (Castanhal), Agropec (Paragominas), Rancho Fazendinha (Santana/AP), entre outras cidades.







Já no segundo dia de evento, na sexta (19), a responsável a embalar o público é Sandrinha Eletrizante, que é nascida na cidade vizinha de Ourém, Capitão Poço. Sandrinha conta que tem uma relação bem próxima com Ourém, já que desde criança passa o verão em Ourém.

"A viagem da minha cidade para Ourém dura aproximadamente 25 minutos. E sempre fez parte da nossa rotina aproveitar o verão de Ourém. Tenho muitos amigos de lá", declara a cantora.

Sobre o festival, Sandrinha sempre teve a certeza de que um dia iria se apresentar no festival da canção. "Esse festival é muito tradicional e eu sempre tive a sensação de que um dia iria me apresentar lá. E esse dia chegou, na sexta estarei lá", pontua a artista.

Sandrinha mudou-se para Ananindeua e desde 2021 vem cantando em várias casas de shows de Belém com o brega, calypso e entre outros ritmos paraenses.



A artista já cantou em vários festivais e sempre tenta agregar em seus shows o conhecimento de teatro e dança que possui. Além de todas essas atrações especiais, quem for ao festival de Ourém também vai conhecer os artistas que se inscreveram na edição deste ano com suas canções inéditas.



Homenagem



Veloso Dias, que completaria 73 anos em maio deste ano, será homenageado na 38ª edição do Festival da Canção Ouremense, tradição em Ourém, cidade do nordeste do Pará.



O artista morreu no dia 19 de dezembro de 2023, em decorrência de complicações renais, após ter sido internado em julho do mesmo ano.



Veloso Dias está imortalizado com composições como o sucesso nacional “Ex mai love”, trilha de abertura da novela “Cheias de Charme”, da TV Globo e “Meu coração é brega”, cantada por Fafá de Belém.



Festival de Ourém



O Festival da Canção Ouremense é o maior e mais antigo Festival de Música do Estado do Pará. Em 1983, um grupo de compositores e intérpretes que juntamente com amantes da música local, inspirado nos grandes festivais nacionais, elaborou o primeiro festival. Neste ano, a iniciativa completa 41 anos, embora esteja na edição de número 38.

Dentre algumas das pessoas responsáveis pela elaboração da programação estavam: Donato Sarmento, Humbertinho, Fernando Piauí, Alderico Aires, Veloso Neto, Tomaz Ruffeil, Marcos Ruffeil, entre outros, que se disponibilizaram em contribuir à coordenação do projeto.