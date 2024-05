Veloso Dias é homenageado no 38º Festival da Canção Ouremense; relembre suas canções

O poeta e compositor ouremense Veloso Dias completaria 73 anos, neste sábado, 18 de maio, mas ele está imortalizado com composições “Ex mai love”, reprise na novela “Cheia de Charme”, “Meu coração é brega” e entre outras músicas propagadas ao longo de sua carreira. E como forma de celebrar a arte de Veloso Dias, a 38ª edição do Festival da Canção Ouremense anuncia que ele será o homenageado do ano. O Festival já está com data marcada e vai ocorrer no período de 18 a 20 de julho.

A história de Veloso Dias está diretamente entrelaçada com o festival. O artista é de Ourém e foi um dos artistas que contribuiu para criação do evento. Rosa Maria do Espírito Santo, esposa do artista, conta sobre a paixão de Velos pelo festival e pela música.

"'Ele era apaixonado pelo festival de Ourém, ele foi uma das pessoas que viu o festival nascer. Quando ele concorria eu providenciava torcida organizada, era uma festa", recorda a viúva. Sobre a homenagem, ela diz que a família se sente feliz e honrada.

"Estamos muito felizes, é merecido. Veloso Dias tinha muito orgulho do festival, ele respirava música. Tanto que até no último dia dele no hospital ele estava com o violão ", completa Rosa Maria. Ela diz ainda que a perda está recente e sente muita falta do marido.

Veloso Dias morreu no dia 19 de dezembro do ano passado. Ele morreu em decorrência de complicações renais, após ter sido internado em julho do mesmo ano.

Andrey Souza, coordenador do Festival da Canção Ouremense, explica que Veloso é uma das pessoas mais importantes para o festival, não apenas para a criação, mas para a manutenção de todos os mais de 40 anos de tradição. "Ele sempre foi uma pessoa presente não apenas nos dias de festival, mas no processo de pensar na programação, na curadoria e em diversos outros momentos", destaca Andrey Souza.

Com o falecimento do artista no ano passado, a organização do festival resolveu prestar essa homenagem ao ouremense e grande parceiro do evento.

"O festival faz essa homenagem justa e necessária, os organizadores sentem a falta dele nesse processo artístico e cultural. Ele era uma pessoa extremamente presente todos esses anos. Essa homenagem é uma demonstração de agradecimento e respeito ao seu legado", acrescenta Andrey Souza.

Tradição

O Festival da Canção Ouremense é o maior e mais antigo Festival de Música do Estado do Pará. Em 1983, um grupo de compositores e intérpretes que juntamente com amantes da música local, inspirado nos grandes festivais nacionais, elaborou o primeiro festival.

Dentre algumas das pessoas responsáveis pela elaboração da programação estavam: Donato Sarmento, Humbertinho, Fernando Piauí, Alderico Aires, Veloso Dias, Tomaz Ruffeil, Marcos Ruffeil, entre outros, que se disponibilizaram em contribuir à coordenação do projeto.