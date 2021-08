Gaby Amarantos divulga a capa do seu novo single 'Amor pra Recordar'

Com o lançamento previsto para semana que vem, a música 'Amor pra Recordar' faz parte do novo álbum de Gaby. O clipe da canção foi gravado na cidade de Belém e em São Paulo e traz como temática, a luta das mulheres ribeirinhas que vivem em locais de pouco acesso à infraestrutura, e que precisam, muitas vezes, deixar os próprios sonhos para se dedicar à família.

"No começo do clipe venho de cara limpa, trazendo a mais pura essência que existe dentro de mim. É literalmente um convite para que todas as mulheres nunca desistam de seus sonhos. Além disso, fiz questão de contar com a participação da minha amiga Liniker, uma artista que tenho total admiração e que nos presenteou com sua voz maravilhosa", afirma a paraense.

Composta em parceria da cantora com Tony Brasil e Jaloo, o single traz também os mais diversos tipos de amor, livre de paradigmas e barreiras. 'Amor pra Recordar' é uma adaptação de outra canção, 'A primeira vez', de Tony Brasil.

O pre-save da música está disponível em: https://orcd.co/amorprarecordar