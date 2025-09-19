Gabriel Smaniotto é eliminado do 'Estrela da Casa'

O cantor sertanejo Gabriel Smaniotto foi o eliminado do Estrela da Casa nesta quinta-feira, 18. Ele obteve a menor pontuação do público no quinto Festival da segunda temporada do reality musical.

Gabriel se apresentou com a música Na Hora da Raiva, conhecida nas vozes de Henrique & Juliano, mas obteve a nota 8,683 do público do programa. Também entre as piores avaliações, estavam Camille Vitoria, com 8,709, e Janício, com 8,704.

O júri da quinta foi formado por Dilsinho, João Marcello Bôscoli e Roberta Miranda. Os quatro escolheram salvar Janício, o que fez Gabriel ser eliminado por ter obtido uma nota pior que Camille.

Após a eliminação, o cantor afirmou que a experiência no programa foi "incrível". "O reality acrescentou muito para mim e, com certeza, nunca vou esquecer disso tudo. ... Espero continuar toda essa história lá fora, que eu tenho certeza que vai trazer bons frutos", disse.