Gabriel Medina revela que sonha ter filhos e Yasmin fica assustada com a quantidade

Yasmin Brunet e Gabriel Medina deram entrevista ao Gshow e falaram sobre intimidade e desejos. O surfista disse que seu maior sonho é ser pai, mas Yasmin ficou surpresa com o número, mas parece embarcar na onda do marido.

"Hoje ele falou! Casa cheia, seis filhos!"

A mãe da modelo está na torcida para a chegada de netos. "Toda mãe sonha ter netos, é a continuação de uma estirpe, um legado. Meu filho Antônio mora com a namorada há 2 anos, e Yasmin casou com Gabriel. Espero que muito em breve um dos dois me dê um neto ou uma neta."