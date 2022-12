Fusão: Duo Uaná System lança trabalho autoral misturando tecnologia e tradicionalidade da Amazônia

Hoje tem lançamento especial nas principais plataformas digitais de música, o duo audiovisual Uaná System lança seu primeiro álbum “CARIMBOHTON”, que faz um passeio por toda a ancestralidade do Carimbó, misturando elementos tecnológicos, na construção de grandes releituras do gênero. O projeto, inclui álbum, clipe e um website, com patrocínio da plataforma Natura Musical através da lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado do Pará.

Segundo o artista multimídia integrante do Uaná, Luan Rodrigues, “a construção musical do Uaná System surgiu a partir do contato que tivemos com os gêneros híbridos da música global contemporânea em muitas das festas e festivais que fizemos onde tivemos contato com vários djs, pesquisadores e produtores musicais de Cumbia Digital, Kuduro, Moonbahton, Balkan Beats, Rasteirinha ... No fundo, tudo caía numa mesma fórmula: misturar sonoridades locais com células rítmicas de música eletrônica européia. Aí veio a ideia: que tal colocar Verequete e Diplo num mesmo rolê?”, explicou.

Luan ressalta ainda que a proposta do duo é misturar as sonoridades do Carimbó com essa infinidade de signos visuais que compõem o cotidiano amazônico. “Dentro de uma pegada etno futurista. É um desafio cinestésico que transcende a contextualização verbal. O negócio sempre foi extrapolar conceitos. É pra ser sensitivo, imersivo”, destacou.

O álbum autoral conta com oito músicas e dois clipes, em que o duo apresenta uma nova roupagem da música tradicional do Carimbó em conexão com a música eletrônica, uma espécie de modernização da cultura popular a exemplo de movimentos como o Reggaeton, que faz a conexão da música tradicional com a eletrônica.

Para o produtor responsável pela sonoridade do trabalho, Waldo Squash, “é um álbum bem diferente do que estamos acostumados a ouvir por aí, porém bem dançante. A expectativa é que as pessoas gostem, comentem, critiquem positiva ou negativamente. Todas essas informações são importantes para nós, elas nortearão os próximos passos para a continuidade do projeto”.

Wando explica que “fui convidado para fazer parte do projeto a partir da pesquisa que já venho desenvolvendo há oito anos. A ideia era contextualizar a diversidade que existe no Carimbó, porque ele é uma manifestação cultural que não é homogênea. Nossa ideia era ir até alguns grupos, saber como é que se dá essa diversidade, que se expressa de várias formas e pelo estado todo”, explica Pierre, que terá sua pesquisa disponibilizada no website www.uanasystem.com.br, que também faz parte do projeto”.

Duo Uaná System

Em 2013, através da parceria do produtor musical Waldo Squash (Gang do Eletro) e do experiente artista multimídia Luan Rodrigues nasceu o duo Uaná System. Agora, a dupla vem participando de festivais em todo o mundo apresentando um trabalho audiovisual que parte de elementos rítmicos da cultura regional amazônica, construindo releituras para a música eletrônica, em que mesclam diversas referências visuais e sonoras.

O projeto “UANÁ SYSTEM – CARIMBOHTON” foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear), ao lado de nomes como Azuliteral, Daniel ADR e Raidol, por exemplo. No Estado, a plataforma já ofereceu recursos para mais de 75 projetos até 2021, como Manoel Cordeiro, Dona Onete, Pinduca, Felipe Cordeiro e Thaís Badú.