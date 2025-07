Funeral de Ozzy Osbourne: Kelly Osbourne usa os óculos escuros do pai na despedida

Kelly Osbourne escolheu um par de óculos escuros redondos, acessório clássico do visual de Ozzy Osbourne, para homenagear o pai durante o cortejo com o corpo do ícone do heavy metal pelas ruas de Birmingham, na Inglaterra, que aconteceu nesta quarta-feira, 30.

Visivelmente emocionada, a cantora e apresentadora celebrou o pai depositando flores junto aos outros presentes deixados pelos fãs na ponte Black Sabbath, uma homenagem à banda que surgiu na cidade em 1968. O local foi escolhido pela família como ponto de parada do cortejo para descer dos carros e saldar a multidão presente.

Kelly Osbourne estava acompanhada da sua mãe, Sharon Osbourne, e de seus cinco irmãos, além do noivo Sid Wilson e o filho do casal, Sidney, de 2 anos. Outros familiares e netos do cantor também prestaram homenagens.

Pedido de casamento 17 dias antes da morte

Sid Wilson, DJ do Slipknot, pediu a mão de Kelly Osbourne em casamento para o sogro 17 dias antes da morte do cantor. O músico, que já tem um filho com Kelly, fez o pedido oficial no show beneficente Back to the Beginning, que marcou a despedida de Ozzy Osbourne dos palcos reunindo diversos ídolos da música em Birmingham, mesmo local do funeral.

De luto, Kelly Osbourne ainda não se pronunciou oficialmente sobre a morte do pai, mas já postou stories no Instagram com memórias da infância e adolescência ao lado do pai e um trecho da música Changes, um dos maiores sucessos da carreira de Ozzy. "Perdi o melhor amigo que eu tive", escreveu a filha.