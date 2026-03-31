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Fundadores do Charlie Brown Jr. anunciam turnê para celebrar legado do grupo

A estreia da turnê ocorre em São Paulo. As demais datas e locais ainda não foram anunciados

Estadão Conteúdo

Os guitarristas Thiago Castanho e Marcão Britto, membros fundadores do Charlie Brown Jr., anunciaram nesta terça-feira, 31, uma turnê especial para celebrar o legado do grupo. O projeto ocorre no formato acústico e ganhou o nome Thiago Castanho & Marcão Britto Charlie Brown Jr. Acústico.

Nas apresentações, Thiago e Marcão se unem aos músicos Mascote (baixo), Rafael Carleto (vocais) e Filipe Costa (bateria). O setlist do show percorre diferentes fases da banda e revisita as canções do grupo "com novos contornos".

A estreia da turnê ocorre no dia 30 de maio na Audio, em São Paulo. As demais datas e locais ainda não foram anunciados.

Como comprar ingressos?

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma da Ticket360. Os preços variam entre R$ 60 (meia-entrada; pista) e R$ 180 (inteira; mezanino).

Serviço - 'Thiago Castanho & Marcão Britto Charlie Brown Jr. Acústico'

Quando: 30/5, sábado. Onde: Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda. Quanto: R$ 60/R$ 180.

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Palavras-chave

música

Charlie Brown Jr.

turnê
Cultura
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