Fotógrafo Geraldo Ramos morre vítima da covid-19

O fotógrafo paraense Geraldo Ramos, 70, morreu no início da tarde desta segunda-feira (15), vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital de Campanha do Hangar, em Belém, há mais de 20 dias. Geraldo atuou no fotojornalismo, publicidade e entre ramos da fotografia.

De acordo com a prima do fotógrafo, Daniela Almeida, há mais de 20 dias ele teve sintoma gripal e procurou uma UPA, em Ananindeua. Lá ele chegou a ficar internado, mas depois de alguns dias foi transferido para o Hospital de Campanha do Hangar.

Por volta de meio-dia, desta segunda-feira (15), ele não resistiu ao tratamento. Geraldo atuou na área do fotojornalismo e foi correspondente da Revista Veja. Nesse mesmo período, dedicou-se à documentação de eventos e manifestações culturais para o Museu da Imagem e do Som do Pará, instituição onde foi diretor.

Tem trabalhos publicados no livro "Ciência e tecnologia na Amazônia" e na revista Arigatô. Geraldo participou de grandes exposições no Pará e fora do estado.