Fotografia em conexão com a natureza

Além do passeio em contato com a natureza, a partir deste domingo, 18, os visitantes do Parque Estadual do Utinga também poderão visitar a exposição fotográfica “Conecte-se com a natureza - Áreas Protegidas do Pará”. A mostra faz parte da campanha nacional “Um Dia no Parque”, iniciativa da #UnidosCuidamos – Coalizão Pró-Unidades de Conservação, um grupo de instituições comprometidas com a valorização e defesa das Áreas Protegidas do país. A entrada é gratuita e a visitação vai até o dia 15 de novembro.

A exposição reúne fotografias de Rafael Araújo, Fabíola Tuma, Helly Pamplona, Brenda Brito, Kleber José Junior, Denys Pereira, Adriano Gambarini, Márcio Nagano, Gabriel Sousa Jr, Socorro Almeida; além de imagens do acervo do Idelfor-Bio, com curadoria de Desiree Giusti.

Área de Proteção Ambiental Jará. (Márcio Nagano)

Os registros retratam unidades de conservação de todo o Pará. Da região da Calha Norte, fotos da Estação Ecológica Grão-Pará, Flota do Paru, Flota de Faro, Flota do Trombetas, Parque Estadual de Monte Alegre e a Área de Proteção Ambiental Jará.

Da Região Metropolitana, serão expostas imagens do Parque Estadual do Utinga e da APA da Ilha do Combu. Os visitantes também poderão conferir as belezas do Refúgio de Vida Silvestre Tabuleiro do Embaubal, no Xingu, da APA do Marajó e do Parque Estadual Charapucu, localizado no nordeste do estado. A APA Algodoal-Maiandeua, a APA Araguaia e a APA do Lago de Tucuruí também estarão presentes com registros feitos por fotógrafos da região.

Parque Estadual do Utinga. (Hely Pamplona)

A ideia da exposição é retratar aos visitantes a beleza das unidades de conservação do estado, fazendo com que eles vivenciem esses espaços por meio das fotografias. Jakeline Pereira, pesquisadora do Imazon e coordenadora do projeto, defende que cada vez mais haja divulgação sobre os benefícios desses espaços.

“Essa campanha tem o objetivo de fazer com que as pessoas possam saber o que é uma unidade de conservação, sensibilizando-se para protegê-las e usá-las conscientemente. É uma campanha nacional e este ano, devido à pandemia, a gente trouxe a fotografia como o contato mais próximo das pessoas com as áreas protegidas”, diz Jakeline.

Parque Estadual do Utinga. (Hely Pamplona)

Concurso

A exposição conta ainda com o concurso “Conecte-se com a natureza – Sua fotografia”, que selecionará fotos para uma galeria virtual com o objetivo de mostrar as belezas da natureza no Pará, por meio de fotos profissionais ou amadoras. Para participar basta postar fotos com a marcação dos perfis do Imazon e Ideflor-Bio no Instagram, e também com a hashtag #MinhaConexãocomaNatureza. O concurso será realizado a partir de 19 de outubro e o resultado da seleção será divulgado no dia 3 de novembro. O edital completo está no site do Imazon.