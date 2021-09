Flávio Gomez comemora 25 anos de carreira com uma apresentação na sexta, 10

Tendo iniciado a sua carreira como pandeirista em grupos de samba, Flávio começou a trabalhar na música no final dos anos 80. É um artista versátil e trabalha com os mais diversos estilos musicais desde MPB até forró e canções internacionais.

Comemorando 25 anos de carreira, Gomez foi backing vocal de artistas paraenses consagrados como Kim Marques, Edilson Moreno, Pinduca, Sayonara, participou da gravação do disco do Carlos Santos, e fundou a banda ‘Amazon Pop'. Após o fim da banda o cantor investiu na carreira solo.

Agora, Flávio aposta no formato 'acoustic band' e traz em sua bagagem um pocket show com repertório para todos os gostos. A apresentação em comemoração à data será no térreo do Varandinha, em Belém, às 19h. Endereço: Av. Pedro Miranda esquina com Humaitá.