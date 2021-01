Fiuk posta vídeo cantarolando música com trocadilhos e internautas veem dica sobre entrada no ‘BBB21

O cantor Fiuk é um dos nomes mais cotados para entrar no Camarote do ‘BBB21’. Às vésperas da divulgação da lista dos novos participantes do reality show, o nome do artista ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter na noite da última segunda-feira (18).

A teoria da conspiração que acredita na entrada do cantor na casa mais vigiada do Brasil foi alimentada após ele ter compartilhado um vídeo sugestivo em sua conta no Instagram.

No post, Fiuk apareceu brincando com seu gatinho de estimação e cantou uma música que parece trocadilho com as palavras ‘Big Brother Brasil’.

"Ai, ai, big, big, bom. big, big, ben. Hoje eu vou cuidar da vida de quem?", disse, no vídeo considerado uma "indireta" sobre o reality.

Internautas começaram a brincar com a possibilidade de Fiuk ganhar a prova do anjo e receber uma mensagem de Fábio Jr, pai do artista, com a música ‘Pai’ ao fundo da homenagem.

“Fiuk ganhando a prova do anjo, no almoço tem um vídeo do Fábio Júnior tocando “pai” de trilha sonora... as tias do sofá vão chorar e adotar o novo queridinho do Brasil. VEM AÍ”, escreveu um.