'Fiquei horrorizado', diz presidente da Fumbel sobre condições do Cinema Olympia

O presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Michel Pinho, ficou horrorizado com as condições estruturais do Cinema Olympia, o mais antigo cinema do Brasil. Em visita ao local hoje para avaliar se abriria o espaço no dia do Aniversário de Belém, próximo dia 12 de janeiro, o titular do órgão responsável pela cultura e patrimônio histórico descartou qualquer abertura para não colocar em risco funcionários e público. Ele divulgou no Twitter fotos com infiltrações nas paredes e nos banheiros, forro sem placas e poltronas rasgadas.

"Eu fiquei horrorizado. Pensava em oferecer a cidade mesmo com restrição de público visitas guiadas para conhecer a história do cinema, mas não pode abrir porque está inviável", declarou Pinho. Segundo ele, a partir de agora toda a programação de aniversário de Belém será pensada para a internet com o objetivo de não gerar qualquer aglomeração que possa transmitir o novo coranavírus.

É uma sensação de tristeza profunda de receber essa herança maldita. Pensava em anunciar a visita ao @cineolympia para todos no aniversário de Belém. Ver a beleza do cinema de rua mais antigo do Brasil. Isso mesmo do Brasil. Mas olhem as condições. pic.twitter.com/t9erIgNgLi — Michel Pinho (@michelpinho) January 5, 2021

O Cinema Olympia foi inaugurado em 24 de abril de 1912 durante o governo de Antônio Lemos, pelos empresários Carlos Teixeira e Antonio Martins, donos do Grande Hotel e do Palace Theatre. O prédio tem influência da arquitetura art déco e da belle époque. O espaço é o cinema mais antigo em funcionamento no País.

De acordo com o presidente da Fumbel, a gestão anterior de Zenaldo Coutinho não alocou nenhum recurso para reforma do espaço. Pinho garantiu que a Fumbel fará um levantamento geral do prédio para entender quais reformas serão necessárias e em seguida buscará por outras fontes de recursos.

"Não tem nenhum recurso para o Olympia. O que posso assegurar é que a atual gestão vai se mobilizar para verificar o projeto executivo de reformar, e tentar com parcerias, emendas, ou qualquer ajuda, que possamos reformar o cinema para que esteja ativo após a pandemia", assegurou.

Após a pandemia, enquanto o cinema ficar fechado a Fumbel planejará ações públicas fora do Olympia como projeções em espaços abertos e na sala de cinema Alcir Castro, do Palacete Bolonha. "Por enquanto, ele [Cinema Olympia] apresenta risco para qualquer pessoa que possa visitá-lo", lamentou.

Ele não descartou a possibilidade de parceria com o Governo do Estado para melhorar o cinema, porém essa será uma etapa posterior a elaboração de um projeto de reforma.