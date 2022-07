Fique ligado nas dicas de filmes de comédia para assistir nessas férias

As férias já chegaram na metade e quem está no time cama, sofá, filmes e séries a equipe de O Liberal segue dando dicas e, desta vez, o gênero é comédia, para arrancar gargalhada dos leitores de OLiberal.com. As produções são diversas e tem opções para diferentes públicos.

1. Olá, Adeus e tudo mais

A comédia romântica "Olá, Adeus e Tudo Mais" está disponível na Netflix. No filme, Claire e Aidan, depois de fazerem um pacto de terminarem antes da faculdade, se veem refazendo os passos de seu relacionamento em sua última noite como casal. O encontro épico os leva a marcos familiares, lugares inesperados e os faz questionar se o amor do ensino médio deve durar.

2. Special Correspondents

Para alavancar os índices de audiência de seu programa de rádio, um radiojornalista e seu técnico de som criam um grande plano: os dois decidem fingir os próprios sequestros durante uma insurreição em um país da América do Sul. Para executar o plano, eles se escondem em Nova Iorque. O problema é que as coisas vão longe demais. Disponível na Netflix.

3. Zoey e a sua Fantástica Playlist

Em "Zoey e a sua Fantástica Playlist", Zoey Clarke é uma jovem e inteligente programadora que tenta fazer seu nome no cenário tecnológico de San Francisco. Devido à sua falta de jeito natural e falta de habilidade social, alcançar seus objetivos vai ser mais difícil do que ela pensa. Mas tudo muda quando Zoey descobre, após um evento inusitado, que tem a capacidade de ouvir os pensamentos mais profundos e os desejos mais íntimos das pessoas como se fossem canções e números musicais. Com o tempo, ela percebe que essa espécie de maldição indesejada pode ser, na verdade, uma grande virtude, que traz consigo infinitas possibilidades. Agora, ela deve aprender a conviver com seu novo poder, enquanto busca aceitação e felicidade daqueles que ama. Assista na Globoplay.

4. Pretendente Surpresa

Em "Pretendente Surpresa", Shin Ha-ri (Kim Se-jeong) tem uma paixonite por um colega de trabalho já há bastante tempo. No entanto, quando ela descobre que ele tem uma namorada, Ha-ri acaba se sentindo deprimida. Para desabafar sobre seus sentimentos, Ha-ri decide encontrar sua amiga Jin Young-seo (Seol In-ah), uma jovem de origem rica. Ela pede para que Ha-ri se passe por ela em um encontro às cegas no qual ela não tem intenção de participar. Ha-ri aceita a proposta, mas para o seu espanto, o encontro é com Kang Tae-mu (Ahn Hyo-seop), ninguém menos do que o CEO da empresa onde ela trabalha. Tae-mu está participando do encontro por pressão do avô, fundador da empresa que herdou. O jovem solteiro é obcecado por trabalho e decide que irá casar com a primeira pessoa que conhecer, apenas para não ter seus objetivos profissionais comprometidos. A série está disponível na Netflix.

5. Pousando no Amor

Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Ali, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder. A série está disponível na Netflix.

6. Eu nunca

Guilherme e Thiago são dois primos que acabam de perder o avô. Sem saber como lidar com a dor desta perda, decidem fugir para o sítio da família, na companhia da amiga Priscila. Entre bebidas e brincadeiras, tudo registrado com uma câmera, eles começam a desenvolver jogos de sedução com a amiga. Assista na Prime Vídeo.

7. Um homem de Toronto

Estrelando Kevin Hart, Woody Harrelson e Kaley Cuoco, O Homem de Toronto conta a história do assassino mais mortal do mundo e um trapalhão nova-iorquino sendo confundidos enquanto estão hospedados em um Airbnb. Disponível na Netflix.

