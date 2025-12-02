Capa Jornal Amazônia
Fim da MTV: Lembre 9 programas que marcaram época na MTV Brasil

Desde 2013, a "antiga MTV" deixou de existir por aqui: a marca continuou existindo entre as opções da TV paga, mas em contexto diferente

Estadão Conteúdo
fonte

Alguns VJs da MTV Brasil, como João Gordo, Marcos Mion, Marina Person, Didi Wagner e Luiz Thunderbird, em 2001 (Arquivo MTV)

A MTV Brasil estreou em 1990 e marcou várias gerações de jovens brasileiros. A emissora americana original inaugurou uma nova era para a cultura pop e, nos anos 2000, se consolidou como um ícone do entretenimento televisivo nos diversos países em que atuou.

Hoje ameaçada por plataformas de vídeo como TikTok e YouTube, a MTV, agora propriedade da Paramount Skydance, vai encerrar a maioria dos seus canais, inclusive no Brasil.

Desde 2013, a "antiga MTV" deixou de existir por aqui: a marca continuou existindo entre as opções da TV paga, mas em contexto diferente.

Em mais de três décadas no ar, a MTV brasileira revelou nomes como Marcos Mion, Fernanda Lima, Zeca Camargo, Marcelo Adnet e Tatá Werneck. E deixou um legado de programas que moldaram a estética, o humor e o consumo de música no País. A seguir, lembre 9 programas que marcaram época na MTV Brasil.

Disk MTV

Exibido no fim da tarde, o programa consolidou o hábito de pedir músicas por telefone na TV e ficou marcado por aproximar fãs e artistas na era pré-redes sociais. Eram apresentados os 10 clipes mais votados pelo público do canal, em formato de ranking, por vezes também contando com convidados.

O programa estreou em 1990 com Astrid Fontenelle. Transmitido até 2006, foi comandando ao longo dos anos por apresentadores como Cuca Lazarotto, Sabrina Parlatore, Sarah Oliveira, Luisa Micheletti e Carla Lamarca.

Acústico MTV

Um clássico que permanece no imaginário dos brasileiros, o programa importou o formato do MTV Unplugged, dos Estados Unidos. Por aqui, Legião Urbana, Gal Costa, Rita Lee, João Bosco, Charlie Brown Jr e Titãs gravaram shows históricos no programa. Depois de exibidos na emissora, eram vendidos como álbuns em CD e DVD, o que elevou a MTV ao status de produtora.

Rockgol

No ar entre 1995 e 2008, e brevemente entre 2011 e 2013, o formato conquistou o público ao misturar humor, futebol e música. Com narrações cheias de bordões de Paulo Bonfá e Marco Bianchi, alguns dos principais músicos do Brasil calçavam as chuteiras e se enfrentavam em campo.

Os elencos eram atualizados a cada ano. Passaram por lá nomes como Samuel Rosa, do Skank, Supla, integrantes do CPM 22, Planet Hemp, Ira!, Cidade Negra e Engenheiros do Hawaii.

Os Piores Clipes do Mundo

A atração satirizava videoclipes considerados extravagantes, bregas ou simplesmente ruins - zombando desde artistas menores até superestrelas como Michael Jackson. O programa começou em 1999, sob comando de Marina Person, mas ficou mais conhecido pelo humor ácido do apresentador Marcos Mion, nos anos 2000. Refletia o estilo irreverente da MTV, com edição rápida e efeitos exagerados.

Hermes e Renato

O grupo de humor marcou época no canal com esquetes inicialmente focadas em dois personagens, justamente Hermes (Marco Antônio) e Renato (Fausto Fanti). No ar entre 1999 e 2009, o programa apostava no absurdo e no humor escrachado, com estilo marcado pelo improviso e baixo orçamento. O grupo, formado ainda por Adriano Silva, Bruno Sutter e Felipe Torres, influenciou uma geração de comediantes.

Ponto Pê

A apresentadora Penélope Nova ficou conhecida por abordar sexualidade e bem-estar sem tabu nos programas que comandou no canal. Entre eles, o Ponto Pê, que, com abordagem didática e descontraída, respondia dúvidas sobre o tema enviadas pelo público, sobretudo jovens. A atração foi exibida entre 2003 e 2007.

Furo MTV

Apresentado por Dani Calabresa e Bento Ribeiro, o Furo MTV fazia uma paródia dos programas jornalísticos tradicionais, trazendo diariamente notícias reais com humor, improviso, referências pop e críticas à mídia. Foi exibido entre 2009 e 2013 e conquistou grande sucesso entre o público jovem.

Beija Sapo

Reality de namoro comandado por Daniella Cicarelli entre 2005 e 2007, propôs um formato inovador unindo humor e contos de fadas. Na dinâmica, três pretendentes disputavam a atenção de um participante. Por vezes, os "sapos" eram homens, em outras ocasiões, mulheres. O programa também teve edições voltadas ao público LGBT+, e outras com participações de famosos, como o cantor Felipe Dylon.

Gordo a Go-Go

Ícone do punk rock brasileiro e integrante da banda Ratos de Porão, João Gordo apresentou uma série de atrações na MTV. Gordo a Go-Go foi um programa de entrevistas descontraído, com convidados que iam de bandas independentes a grandes nomes da música - como Chorão, do Charlie Brown Jr., entrevistado em 2005.

