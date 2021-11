Festival tem filmes e show gratuito em prol da diversidade

O mais importante evento de produção cultural LGBTQIA+ da América Latina chega à 29ª edição neste ano. O Festival Mix Brasil começa com a programação a partir desta quarta-feira (10) até o dia 21 de novembro em formato híbrido e gratuito. A parte online poderá ser apreciada no site www.mixbrasil.org.br. O público à distância pode acompanhar a abertura com o show da cantora e compositora Ellen Oléria.

Para o diretor do festival André Fischer o formato híbrido é irreversível. “É um caminho sem volta, com o formato híbrido, mantemos a forma do encontro presencial, mas acrescenta a isso o acesso para pessoas de todo o país. A gente está caminhando para o melhor dos dois mundos, a força do encontro e a acessibilidade, e isso é muito bacana. O fato de ser assistido em todo o país amplia essas discussões, todos os temas que abordamos na nossa comunidade LGBTQIA são disponíveis para todo mundo”, avalia.

A programação traz 117 filmes de 28 países, espetáculos teatrais inéditos, shows, literatura, talks e Show do Gongo com a Marisa Orth, Crescendo com a Diversidade (filmes para crianças e adolescentes), além de homenagear com o prêmio Ícone Mix e uma mostra especial, o cantor Ney Matogrosso.

O diretor do festival André Fischer ressalta que mesmo em uma conjuntura desfavorável com retirada de recursos da cultura e crescimento do preconceito de contra a cultura queer há por outro lado, um crescimento na qualidade das obras produzidas.

“Esse sentido de urgência de discussão desses temas vem como uma resposta a esse ataque sistemático à cultura e a produção de LGBTQIA+. O que vimos nas inscrições neste ano no comitê de seleção é um amadurecimento em certas temáticas. Se até um tempo atrás, a maioria das produções versavam sobre os mesmos assuntos como se assumir e relacionamentos amorosos, agora há outras questões identitárias muito elaboradas e amadurecidas mesmo, por conta de tudo isso que está acontecendo”, assegura o diretor.

O Panorama Internacional traz títulos inéditos selecionados nas últimas edições dos festivais de Cannes, Berlim, Tribeca, Frameline, Queer Lisboa, Toronto e OutFest Los Angeles como "A Fratura" de Catherine Corsini, vencedor do Queer Palm no Festival de Cannes. Outros filmes premiados são "Being BeBe - A História de BeBe Zahara Benet" de Emily Branham, documentário sobre a primeira vencedora de RuPaul's Drag Race, e o alemão "Instruções de Sobrevivência" de Yana Ugrekhelidze, ganhador do Prêmio do Júri Teddy em Berlim, "Bliss".

A Mostra Competitiva de longas e médias nacionais apresenta sete títulos concorrendo ao Coelho de Ouro de melhor filme brasileiro. Entre eles está "Deserto Particular'', de Aly Muritiba, indicado do Brasil ao Oscar 2022; “A Primeira Morte de Joana” de Cristiane Oliveira (RS); “Até o Fim” de Glenda Nicácio, Ary Rosa (BA); “Deus Tem AIDS” de Fábio Leal e Gustavo Vinagre (PE/SP); “Madalena” de Madiano Marcheti (MS); “Máquina do Desejo” de Joaquim Castro, Lucas Weglinski (SP); e “Vênus de Nyke” de André Antônio (PE).

Segundo Fischer, os filmes “têm uma necessidade de garantir voz a esses grupos, que vem buscando através do audiovisual se fazerem ser ouvidos, expressarem suas vivências, os seus cotidianos e dividir isso com outras pessoas”.

Os filmes poderão ser assistidos pelas plataformas digitais InnSaei (innsaei.tv), Sesc Digital (sesc.digital/home) e Spcine Play (spcineplay.com.br). O acesso a alguns filmes será limitado.

O evento é uma realização da Associação Cultural Mix Brasil, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e conta com a iniciativa da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio de Mercado Livre, Itaú e Spcine e apoio Sesc e Biblioteca Mário de Andrade.

Agende-se

29° Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade

Data: 10 a 21 de novembro

Programação completa: mixbrasil.org.br