Filmes do Oscar em cartaz na Grande Belém: saiba onde assistir aos vencedores no cinema

A temporada de cinema em Belém está repleta de produções premiadas no Oscar 2024! Se você quer assistir aos grandes vencedores da noite mais glamourosa do cinema, confira a lista de filmes em cartaz na cidade, organizados por cinema, com suas categorias de vitórias e indicações.

Filmes Vencedores do Oscar em Cartaz

1. Anora

Onde está em cartaz : Cinépolis Boulevard Cinépolis Parque Shopping

Vitórias no Oscar : Melhor Filme Melhor Atriz (Mikey Madison) Melhor Direção (Sean Baker) Melhor Roteiro Original Melhor Montagem

Indicações: Melhor Ator Coadjuvante (Yura Borisov)

2. O Brutalista

Onde está em cartaz : Cinépolis Boulevard Cinépolis Parque Shopping

Vitórias no Oscar : Melhor Ator (Adrien Brody) Melhor Trilha Sonora Melhor Fotografia

Indicações : Melhor Filme Melhor Direção (Brady Corbet) Melhor Direção de Arte Melhor Roteiro Original Melhor Montagem Melhor Atriz Coadjuvante (Felicity Jones) Melhor Ator Coadjuvante (Guy Pearce)



3. Conclave

Onde está em cartaz : Cinépolis Boulevard Cinépolis Parque Shopping

Vitórias no Oscar : Melhor Roteiro Adaptado

Indicações : Melhor Filme Melhor Ator (Ralph Fiennes) Melhor Trilha Sonora Melhor Direção de Arte Melhor Atriz Coadjuvante (Isabella Rossellini) Melhor Montagem Melhor Figurino



4. A Substância

Onde está em cartaz : Cinépolis Boulevard Cinépolis Parque Shopping

Vitórias no Oscar : Melhor Maquiagem e Cabelo

Indicações : Melhor Filme Melhor Atriz (Demi Moore) Melhor Direção Melhor Roteiro Original



5. Emilia Pérez

Onde está em cartaz : Cinépolis Boulevard Cinépolis Parque Shopping

Vitórias no Oscar : Melhor Atriz Coadjuvante (Zoe Saldaña) Melhor Canção Original ("El Mal")

Indicações : Melhor Filme Melhor Atriz (Karla Sofía Gascón) Melhor Filme Internacional (França) Melhor Direção (Jacques Audiard) Melhor Trilha Sonora Melhor Fotografia Melhor Som Melhor Canção Original ("Mi Camino") Melhor Montagem Melhor Maquiagem e Cabelo Melhor Roteiro Adaptado



6. Ainda Estou Aqui

Onde está em cartaz : UCI Moviecom Castanheira Moviecom Pátio Belém Cinépolis Boulevard Cinépolis Parque Shopping Cinesystem

Vitórias no Oscar : Melhor Filme Internacional

Indicações : Melhor Atriz (Fernanda Torres) Melhor Filme



7. Flow

Onde está em cartaz : UCI Cinépolis Boulevard Cinépolis Parque Shopping Cinesystem

Vitórias no Oscar : Melhor Animação

Indicações : Melhor Filme Internacional (Letônia)



8. Duna: Parte 2

Onde está em cartaz : Cinesystem

Vitórias no Oscar : Melhores Efeitos Visuais Melhor Som

Indicações : Melhor Filme Melhor Fotografia Melhor Direção de Arte



Cinemas e Suas Programações

UCI : Ainda Estou Aqui, Flow

: Ainda Estou Aqui, Flow Moviecom Castanheira : Ainda Estou Aqui

: Ainda Estou Aqui Moviecom Pátio Belém : Ainda Estou Aqui

: Ainda Estou Aqui Cinépolis Boulevard : Conclave, A Substância, Anora, Emilia Pérez, Ainda Estou Aqui, Flow, O Brutalista

: Conclave, A Substância, Anora, Emilia Pérez, Ainda Estou Aqui, Flow, O Brutalista Cinépolis Parque Shopping : Conclave, A Substância, Anora, Emilia Pérez, Ainda Estou Aqui, Flow, O Brutalista

: Conclave, A Substância, Anora, Emilia Pérez, Ainda Estou Aqui, Flow, O Brutalista Cinesystem: Ainda Estou Aqui, Flow, Duna: Parte 2

Destaques da Temporada:

Ainda Estou Aqui é o grande representante brasileiro, vencedor de Melhor Filme Internacional.

Anora e O Brutalista brilharam com múltiplas estatuetas, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator.

Duna: Parte 2 segue em cartaz no Cinesystem, imperdível para fãs de efeitos visuais grandiosos.