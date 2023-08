Filme protagonizado por Vera Holtz estreia nas plataformas digitais

As Quatro Irmãs, filme que acompanha Vera Holtz em uma intimista viagem ao passado, já está disponível nas principais plataformas digitais de aluguel do país. O documentário ainda terá sessões especiais gratuitas no Rio de Janeiro e Niterói no fim de agosto com participação da protagonista. As exibições serão seguidas de bate-papo com Vera e o diretor e roteirista Evaldo Mocarzel. Os ingressos ao público serão disponibilizados na bilheteria do cinema uma hora antes do evento.

Com distribuição da O2 Play, As Quatro Irmãs, que já foi exibido na 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, é um filme que teve como ponto de partida resgatar a memória da família da atriz em um momento no qual o casarão do clã Fraletti-Holtz completava 100 anos. Confira o trailer:

No documentário, Vera Holtz retoma, por meio do cinema, lembranças de sua família com a ajuda das irmãs Teresa, Rosa e Regina. Enfrentando lapsos de memória, ela tenta reinventar a própria vida no filme: a infância e a adolescência em Tatuí, no interior de São Paulo, a convivência familiar e as irmãs como personas do seu ser, eterna fonte de inspiração para suas personagens.

