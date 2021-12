Filho de Marília Mendonça faz dois anos e Murilo comemora: 'Me sinto vivo'

Léo, filho da cantora Marília Mendonça, completa hoje dois anos de vida. Ele recebeu homenagem do pai, o também cantor sertanejo Murilo Huff, 26 anos, através das redes sociais. Murilo chamou Léo de companheiro e prometeu que irá cuidar dele "hoje e sempre". O cantor divide a guarda com Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, desde a morte da cantora em novembro.

O ex-namorado de Marília disse que não apenas Léo está crescendo, mas a data mostra uma mudança na sua vida também. "Fazem dois anos que eu me sinto vivo de verdade por ter você do meu lado meu filho, e mesmo sem você entender, hoje te agradeço por isso, e agradeço a Deus pela sua vida e sua saúde. Eu prometo que vou cuidar de você hoje e sempre", comemorou ele. Pelo Instagram Storie, Murilo disse que era o dia do "gordinho dele" e que amava muito o filho. Léo aparece deitado no colo do pai e fazendo um contagem. "Meu parceiro de vida", disse Murilo.