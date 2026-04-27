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Filhas de Stênio Garcia negam que abandonaram o pai e ator contesta: 'Elas estão mentindo'

Elas dizem que foi Stênio quem se afastou das duas. Stênio Garcia e Mari Saade contestaram as falas de Cássia e Gaya

Estadão Conteúdo
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Stênio Garcia e a esposa, Mari Saade (Instagram @mari_saade)

Cássia e Gaya Piovesan, filhas do ator Stênio Garcia, de 93 anos, falaram em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, sobre a disputa judicial com o pai envolvendo o usufruto de um apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. As duas negam ter abandonado o pai, contestam sua versão a respeito da situação do imóvel e dizem que ele não precisa de ajuda financeira.

Em entrevista anterior também ao Domingo Espetacular, Stênio e sua esposa, Mari Saade, afirmaram que vivem com um valor de pouco mais de R$ 7 mil por mês para custear plano de saúde e medicamentos, e contam com ajuda da família dela para o sustento.

"Ele não se encontra em uma condição financeira vulnerável', rebate Gaya. "Ele nunca precisou de ajuda nenhuma. Nem financeiramente, nem emocionalmente, nunca. Ele é um idoso de alto poder aquisitivo", completa Cássia.

Segundo as irmãs, as duas procuraram pelo pai por muitos anos, sem obter retorno. Elas dizem que foi Stênio quem se afastou das duas. "Nunca o abandonamos. Como a gente colocou, o afastamento foi da parte dele e, mesmo ele tendo se afastado, não o abandonamos em momento algum", afirma Cássia. "A gente tenta, mas não consegue falar com ele."

A situação do imóvel

O processo envolve Stênio Garcia, a ex-esposa Clarice Piovesan e as filhas, Cássia e Gaya, e a origem da disputa remonta ao período posterior ao fim do casamento.

Tudo começou em 1986, quando o ator fez uma doação do apartamento às filhas, mantendo o seu direito vitalício de usufruto. Os dois se divorciaram em 1983.

Cássia e Gaya dizem que moraram sozinhas no apartamento após a separação dos pais, quando ainda eram menores de idade, por três anos. Segundo elas, Clarice, com 80 anos, vive no local atualmente.

A situação da doação, no entanto, se transformou após um processo movido por Clarice na década de 1990. Na época, vieram à tona relatos de supostas traições atribuídas a ela. Segundo Luiz Mantovani, advogado de Stênio, Clarice teria acreditado que o próprio ator foi responsável por tornar esses episódios públicos, o que motivou um processo judicial contra ele.

"Ele faz uma matéria em uma revista da época, fazendo calúnias contra ela. Ela descobre essa revista e resolve abrir um processo de danos morais, que ela ganha", relata Gaya. Na ação, de 1994, Stênio foi condenado a pagar uma indenização por danos morais. Segundo Gaya, sua mãe ficou com 50% de usufruto do imóvel como parte desta indenização.

Mas de acordo com a defesa do ator, houve outro acordo após este, em que Clarice optou por abrir mão da participação no imóvel, localizado na Rua Barão da Torre, em troca de 25% de um apartamento mais valorizado e maior na Nascimento Silva.

Mas Gaya rebate a informação: "Não houve essa troca. Nunca houve essa troca", contesta.

Agora, as duas partes apresentam documentos conflitantes em relação aos acordos judiciais envolvendo o apartamento. Cabe à Justiça decidir qual versão é mais atual.

'Estão mentindo'

Stênio Garcia e Mari Saade contestaram as falas de Cássia e Gaya. Os dois fizeram comentários no Instagram após o perfil do Domingo Espetacular publicar trechos da entrevista concedida pelas irmãs.

"Elas estão mentindo", acusou Stênio. "Como não preciso? Elas nunca se importaram com minha saúde. Nem nas cirurgias elas foram, foi só a Marilene e amigos."

Saade completou: "Não usem nossa imagem para explorarem mentiras na TV brasileira. Chega de absurdos. Que vergonha disso tudo. Porque vocês não checam com documentos reais. É preciso ter veracidade."

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Palavras-chave

STÊNIO GARCIA/PROCESSO/FILHAS/SEGREDO/JUSTIÇA/ABANDONO
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