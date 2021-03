Filha de Simony surpreende internautas com mudança no visual; confira

Aysha Benelli, filha da cantora Simony, revelou em um vídeo no seu canal do Youtube que sofria muito com comentários que ouvia na escola. Com a ajuda de sua mãe e acompanhamento com uma nutricionista, ela teve uma grande mudança.

Depois de sofrer bullying, a atriz de 17 anos contou que fez dieta, com acompanhamento de uma nutricionista desde, 2015. E para contribuir, cortou os refrigerantes e fast food de sua alimentação. “Ficava triste, chorava e falava com a minha mãe, e ela sempre dizia para eu não ligar. E minha personagem em Carrossel, me ajudou muito a lidar com isso.”, confessou.