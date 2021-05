Filha de Romário tem carro saqueado e perde coleção de fotos do pai

A primogênita de Romário, Mônica Faria, usou o Instagram para pedir ajuda. Na última quinta-feira (20), ela teve o carro arrombado e saqueado, na Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ela contou que, além de um celular e vários pertences, os criminosos levaram uma bolsa onde a analista de comunicação carregava mais de dez álbuns de fotografia da família.

“Fotos com valor sentimental. Acervo pessoal do meu pai [Romário]”, escreveu Mônica. A filha do ex-jogador pediu aos seguidores para divulgarem a informação, na esperança de que alguém entre em contato com ela. caso encontre o material.

“Possivelmente os bandidos vão descartar as fotos em algum lugar, pois não têm valor [financeiro] e eles não sabiam que eram fotos, porque estava dentro de uma bolsa com outros itens”, completou.

Romário também usou o Instagram para falar sobre o caso.