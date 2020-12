Filha de Paulinho, do Roupa Nova, homenageia o pai: ‘meu amor por toda a eternidade’

A cantora Twigg, filha de Paulinho, vocalista do Roupa Nova, homenageou o pai em uma publicação no Instagram, na madrugada desta terça-feira (15). O artista morreu na segunda-feira, por complicações da covid-19.

"Meu amor por toda a eternidade, nos encontraremos meu pai, porque somos um só, e uma metade sempre encontra a outra. Que Deus te receba como você merece. Te amo mais que demais", escreveu ela.

Em entrevista à Quem, a cantora disse que Paulinho estava recebendo apoio dos outros integrantes do Roupa Nova. "Todos os dias nos falamos e mando boletim médico do meu pai. O Roupa Nova tem 40 anos de formação, mas o Feghali, por exemplo, trabalha com meu pai há 50 anos. Eles são amigos de uma vida, é uma família", disse ela.