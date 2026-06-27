Figueira Júnior, dublador de 'Dragon Ball' e 'Futurama', morre aos 60 anos

O dublador Figueira Júnior morreu aos 60 anos. A informação foi confirmada na madrugada deste sábado (27) pela também dubladora Tânia Gaidarji, que prestou uma homenagem ao amigo nas redes sociais. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Com quase quatro décadas de carreira, Figueira Júnior se tornou um dos nomes mais conhecidos da dublagem brasileira ao dar voz a personagens marcantes, como Androide 17, do anime Dragon Ball, e Philip J. Fry, protagonista da animação Futurama. O artista também participou da dublagem de filmes como Matrix, Um Sonho de Liberdade, American Pie, O Profissional e Karatê Kid – A Hora da Verdade.

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Em sua homenagem, Tânia Gaidarji relembrou a última visita do amigo antes de passar por uma cirurgia cardíaca. Segundo ela, Figueira estava otimista com um novo tratamento para o coração e a tranquilizou durante o encontro.

A DUBLAR e o projeto Dublagem Viva também lamentaram a morte do artista em nota oficial. "Com personagens que marcaram a vida de muitas pessoas, Figueira agora estará eternizado através de sua voz em diversas obras como Futurama e Dragon Ball", afirmou a entidade.

Além de ator e dublador, Figueira Júnior também atuava como locutor, diretor de dublagem, fotógrafo e professor, formando novos profissionais ao longo da carreira. O legado da família na dublagem segue com o sobrinho Daniel Figueira, conhecido por dar voz a personagens como Tanjiro Kamado, de Demon Slayer, e Austin, de Os Backyardigans.