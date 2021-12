Festividade de São Benedito chega ao último dia com Marujada e anúncio de obras

Neste domingo, 26, acontece o ápice da 223ª Festividade do Glorioso São Benedito, em Bragança, Nordeste do Estado, com a dança da Marujada. O governador Helder Barbalho chegou ao município, onde assina o convênio com o prefeito de Bragança, Raimundo Nonato de Oliveira, para a revitalização do Teatro Museu da Marujada, no valor de R$ 778 mil. A obra será executada pelo município.

Pela manhã, os marujos e marujas realizaram a tradicional dança de ritmos regionais, como retumbão, usando trajes característicos vermelho e branco, no qual as mulheres usam chapéu ornamentado com flores brancas e fitas coloridas. A dança em louvor ao santo, também celebra o Menino Jesus. Ainda, devido à pandemia, a procissão com a imagem do santo foi substituída por carreata à tarde, pelo segundo ano consecutivo.

Festividade de São Benedito Governador na assinatura do convênio, em Bragança (Renato Soares/ Divulgação) Helder ganhou uma imagem do santo (Renato Soares/ Divulgação) Maruja (Tico Figueiredo/ Divulgação) Governador na assinatura do convênio, em Bragança (Kevin William/ Divulgação)

Além do convênio para a revitalização do teatro, o governador também assina a ordem de serviço para a revitalização da orla de Ajuruteua e da entrega de motores de popa com rabeta.

Programação

Ainda pela manhã, os fiéis seguiram para a missa na Catedral de Nossa Senhora do Rosário. Outro ponto alto da festa é o almoço tradicional promovido por um devoto intitulado de “juiz”, que recebe autoridades, líderes eclesiásticos e devotos. Além do governador, deputados e a secretária estadual de Cultura, Úrsula Vidal, prestigiam o evento.

Por volta das 18 horas, inicia a carreata pelas ruas de Bragança. Ao final do percurso, acontece a missa campal na Praça dos Eventos, seguida do translado da imagem para a Igreja de São Benedito.

À noite, os marujos e marujas voltam a dançar no teatro usando os trajes típicos. A festividade encerra às 23h30 com a dança da Marujada no entorno da igreja, seguida de bênção.

A Marujada de São Benedito é uma das maiores manifestações culturais da Amazônia, sendo reconhecida como patrimônio Cultural e artístico do Estado do Pará. A festividade teve início no último dia 18 de dezembro.

Apesar da festividade terminar neste domingo, 26, a Marujada volta a se apresentar no próximo dia 31 de dezembro, às 18h, no teatro, mas usando o traje típico azul e branco. O evento será seguido de missa da Catedral de Nossa Senhora do Rosário. E, na manhã do primeiro dia de 2022, haverá outra missa no local, com novas apresentações de dança da Marujada durante todo o dia.