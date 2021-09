Festival Tempero de Origem abre inscrições à Cozinha Show

O Festival Tempero de Origem, vai reunir empreendedores e trabalhadores da agricultura familiar para a comercialização de produtos regionais, está com as inscrições abertas às cozinhas show do evento. O festival acontecerá no próximo sábado e domingo, 2 e 3, no Parque da Residência. Durante as cozinhas shows, 16 chefs paraenses irão apresentar a culinária regional no Teatro Gasômetro. Podem se inscrever donos e funcionários de restaurantes, lanchonetes, confeitarias, indústrias de massa e outros. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla.

O objetivo do evento é promover o empreendedorismo, a cultura, o turismo e a sustentabilidade. A programação inclui aulas práticas para composição de cardápios que valorizem a culinária local. Durante os dois dias de evento serão preparados pratos com ingredientes típicos da região, como frutas amazônicas, farinha e queijo de búfala.

O festival é promovido pelas Secretarias de Cultura (Secult), Turismo (Setur) e Comunicação (Secom), do governo do estado, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Pará (Abrasel) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Pará.

Medida Preventiva

O evento tem entrada gratuita. Para ingressar no Parque da Residência é preciso apresentar a carteira de vacinação com pelo menos uma dose ou um PCR realizado até 72 horas antes do dia em que se pretende ir à ação.



Confira a Programação da Cozinha Show:

Sábado, 2:

14h50 - Bruschetta de charque desfiado + ingredientes locais (chef Fabrício Araújo)

16h - Huramaki regional com geleia picante de muruci (professora Juliana Dias)

17h10 - Vou-au-vent, massa folhada com queijo de búfala e geleia de cupuaçu (chef Sabrina Barbosa)

18h20 - Cuscuz paraense (chef Saulo Jennings).



Domingo, 3:

14h50 - Filé Marajoara com Frito Vaqueiro

16h - Creme Floresta Amazônica (chef Leo Modesto)

17h10 - Sopa gratinada de charque com queijo de Búfala (chef Claudia Lima)

18h20 - Moo Ping (chef Thyago Guarany).