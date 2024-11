Festival Tapajós Vivo une artistas em Santarém em prol da Amazônia; veja programação

O Movimento Tapajós Vivo realiza nesta sexta-feira, 15, o 2º Festival Tapajós Vivo, a partir das 18h30, na Praça Tiradentes, em Santarém, no Oeste do Pará. O evento gratuito é o início também do 7º Grito Ancestral do povo Tupinambá, iniciativa que busca transformar a arte em ferramenta de resistência para a proteção das águas amazônicas, especialmente do rio Tapajós.

Voz da nova geração de músicos paraenses, o cantor Dan Selassie, artista que participa da programação, afirma que o festival é uma oportunidade para dar voz às populações da região. Para ele, os cotidianos dos habitantes costumam ser silenciados pelas queimadas e pela estiagem que isola comunidades inteiras. “Nada melhor que a arte para despertar a consciência em todos os lugares. Fala-se muito de COP e de acordos climáticos, mas raramente se destacam os problemas que enfrentamos no Norte”, destaca Selassie.

Ingrid Sabrina, membro do grupo de carimbó Os Encantados, também exalta o caráter político do festival. “A arte tem o poder de sensibilizar nossos corpos e nossas mentes. Se não fossem as manifestações culturais — música, dança, poesia —, seria ainda mais difícil enfrentar os desafios diários. Como diz Gilberto Gil, cultura é uma 'necessidade básica'. Ela está profundamente conectada às vivências dos povos da Amazônia, presente nos rios, nas matas, na terra, em tudo que tem vida”, defende.

Com a realização do 2º Festival Tapajós Vivo, o Movimento Tapajós Vivo reafirma que a cultura também é uma ferramenta de luta capaz de mobilizar a população em defesa do meio ambiente. “O Tapajós precisa da nossa união para ser defendido. Através da cultura, queremos ecoar o grito de socorro do rio, sensibilizando a todos sobre a urgência de agir contra a seca e os projetos que nos ameaçam”, diz Kamila Sampaio, membro do Movimento Tapajós Vivo.

Além das apresentações artísticas, o festival terá uma campanha de arrecadação de alimentos para as comunidades mais impactadas pela seca, com as doações destinadas àqueles que dependem do rio para a subsistência. A programação cultural inclui também uma exposição fotográfica, Nossos Rios, que explora a beleza dos rios amazônicos e a necessidade urgente de preservação, além de apresentações poéticas que celebram as histórias e memórias do Tapajós.

Ao todo, o público poderá assistir a 10 shows imperdíveis de artistas locais, como Andrew Só, Priscila Castro, Os Encantados, DJ Allana, DJ Robacena, Dan Selassie, Livaldo Sarmento, Mestre Chico Malta & Grupo Cobra Grande, Marcelle Almeida e Sambatuque.

Grito Ancestral

Entre os dias 15 e 17 de novembro, o povo Tupinambá do baixo Tapajós realiza o 7º Grito Ancestral, evento anual que denuncia a destruição do rio e celebra a resistência indígena na região. Reunidos em um banco de areia no Tapajós, formado durante a seca no Território Tupinambá na Reserva Tapajós-Arapiuns, os manifestantes pretendem chamar atenção para os impactos do corredor logístico do Arco Norte no local.

Serviço:

Festival Tapajós Vivo

Data: 15 de Novembro

Horário: 18H30

Local: Praça Tiradentes - Santarém

