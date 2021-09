Festival Risadaria apresenta conteúdos exclusivos em formato digital

Serão 40 atrações diferentes, envolvendo artistas e grupos cômicos de todo o Brasil, com exibição através do canal do evento no YouTube. A iniciativa objetiva descentralizar o acesso à cultura e ampliar o alcance geográfico, proporcionando entretenimento de qualidade para mais pessoas.

22/09/2021 –

Se depender da décima segunda edição do Festival Risadaria, de 03 a 26 de setembro de 2021, as gargalhadas estão garantidas! Durante 24 dias, humoristas se apresentam gratuitamente ao público com espetáculos 100% online.

Serão 40 atrações diferentes, envolvendo artistas e grupos cômicos de todo o Brasil, com exibição através do canal do evento www.youtube.com/risadaria. A iniciativa objetiva descentralizar o acesso à cultura e ampliar o alcance geográfico, proporcionando entretenimento de qualidade para mais pessoas.

Os conteúdos foram cuidadosamente selecionados pela curadoria especializada do Festival Risadaria:

– Risadaria Pockets são apresentações únicas, captadas em um teatro sem a presença da plateia, onde os comediantes apresentam seus números mais recentes (Marco Luque, Igor Guimarães, Pri Castelo Branco e Victor Sarro já confirmados);

– Risadaria Kids tem uma programação com espetáculos de música, ventriloquia e palhaços pensada para divertir toda a família (Bonecomédia, Luz e Alegria no Mundo do Circo, Ventiloucuras e Uma Dupla do Baião já confirmados);

– Risadaria Talks reúne personalidades consagradas no mundo da comédia, abordando suas trajetórias através de conversas descontraídas (Bruno Mazzeo, Laerte, Dadá Coelho, Carlos Alberto de Nóbrega e Luis Miranda já confirmados).

“Conseguimos movimentar o mundo da comédia e proporcionar uma experiência segura ao público, que poderá rir quantas vezes quiser e sem pagar nada”, comemora Paulo Bonfá, idealizador do Festival Risadaria.

Festival Risadaria 2021:

Apresentação: Tietê Plaza Shopping, Shopping Center D e Shopping Cidade São Paulo

Patrocínio: Unilever, BIC®️ Flex 3 e Ticket Log

Media Partners: UOL, Eletromidia, Metro Jornal e Otima

Serviço:

Todos os conteúdos ficarão disponíveis por 24 dias em www.youtube.com/risadaria

Risadaria Talks

Duração média: 15 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Pockets Risadaria

Duração média: 20 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Risadaria Kids

Duração média: 40 minutos

Classificação indicativa: Livre

Website: http://www.youtube.com/risadaria