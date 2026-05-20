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Festival Japonês AP 2026 reúne gastronomia, música e cultura oriental em Belém

Evento reúne atrações musicais participação de restaurantes especializados em culinária japonesa

O Liberal
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O evento terá acesso livre para sócios e sócias de todas as idades e promete reunir música, culinária, tradição e entretenimento (Divulgação)

A cultura e a gastronomia japonesa estarão em destaque no Festival Japonês AP 2026, que será realizado nesta sexta-feira, 22, sexta-feira, das 18h à meia-noite, no Boulevard AP, na Sede Campestre da Assembléia Paraense (avenida Almirante Barroso, 4614). O evento terá acesso livre para sócios e sócias de todas as idades e promete reunir música, culinária, tradição e entretenimento em uma programação voltada para toda a família.

Festival de Cultura Japonesa

Entre as atrações confirmadas estão apresentações da Geek Rock Band, do músico Kanzo Kitajima e do DJ Ivan Davis, além da presença de personagens cosplays, apresentação do tradicional grupo de Taiko e oficinas criativas para o público.

A programação gastronômica contará com a participação de restaurantes especializados em culinária oriental, entre eles Sushi Ruy Barbosa, Profundo By Sushi Ruy Barbosa, Sansei Temakeria, Wasabi e Sushi Boulevard, oferecendo diferentes opções da cozinha japonesa aos visitantes.

Na área de bebidas, o público poderá adquirir chopps das marcas Godheim, Cabôca e Selva Bier. O festival também contará com opções de sobremesas, como os sorvetes da Ice Bode e os sorvetes artesanais da Umami.

Outra iniciativa do evento será o “Copinho do Bem”, copo oficial do Festival Japonês AP 2026, criado como forma de incentivar a redução do uso de descartáveis durante a programação. Os participantes poderão solicitar o copo em qualquer ponto de venda e, ao final do evento, escolher entre devolvê-lo ou levá-lo para casa mediante o pagamento de uma taxa de R$ 7 por unidade.

A presença da cultura japonesa no Pará possui raízes históricas profundas e desempenha um papel importante na formação da diversidade cultural do estado. A imigração japonesa na Amazônia, iniciada ainda no século XX, contribuiu significativamente para áreas como agricultura, comércio, gastronomia e preservação de tradições culturais. Em Belém e em outros municípios paraenses, descendentes de imigrantes mantêm vivas manifestações ligadas à culinária, música, dança, artes marciais e celebrações típicas, fortalecendo o intercâmbio entre as culturas brasileira e japonesa.

Para os organizadores, eventos como o Festival Japonês AP 2026 ajudam a ampliar esse legado cultural, aproximando diferentes gerações e despertando o interesse do público pelas tradições orientais. A”lém de promover entretenimento e gastronomia, iniciativas desse tipo reforçam valores ligados à coletividade, respeito às tradições e sustentabilidade, ao mesmo tempo em que consolidam a influência japonesa como parte integrante da identidade multicultural paraense”, afirma texto de divulgação.

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