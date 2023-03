Festival de Violão Sebastião Tapajós reúne grandes nomes do violão em Santarém

O Instituto Sebastião Tapajós inicia nesta sexta-feira (31) o 1º Festival de Violão Sebastião Tapajós, em Santarém, que vai até sábado, 1º de abril. A programação com os violonistas vencedores será realizada no Teatro Selva, na Casa do Saulo, e na Casa da Cultura, sempre a partir das 20h e com entrada gratuita. A iniciativa celebra, salvaguarda e difunde a obra do violonista paraense que ganhou projeção internacional. Sebastião Tapajós, que faleceu no dia 2 de outubro de 2021, criou uma obra com composições que permeiam a região amazônica.

Para o festival, foram homologadas 165 inscrições de violonistas de todo o país. Os candidatos enviaram vídeos executando duas músicas de autoria de Sebastião Tapajós e dos mais de 100 candidatos, saíram 12 finalistas. Na etapa final venceram na categoria Jovem Violonista, Natanael Carvalho e Leonardo Araújo, ambos residentes em Minas Gerais; e na categoria Sênior, os violonistas Paulo Renato, de Araçatuba (SP) e Fernando Santos, de Niterói (RJ).

“O festival já inicia com uma boa receptividade e alcance. Tivemos inscrições das mais diversas regiões do Brasil, e mesmo que o Norte não esteja representado entre os premiados desta edição, tivemos um grande número de violonistas paraenses participando, inclusive indo a final entre os 12. É sem dúvida um festival que vem trazer ao estado um olhar das demais regiões tanto para obra do Sebastião, quanto para outros novos violonistas”, diz o professor e violonista José Maria Bezerra, que integrou o júri com Ravi Samaya e Neil Armstrong.

Natanael Carvalho tem 17 anos e se deparou com o violão solo, por conta própria, em meados de 2020. “Desde então venho estudando sozinho em busca de ser um concertista de violão de 7 cordas”, diz o músico, que é um dos premiados na Categoria Jovem Violonista, do 1º Festival de Violão Sebastião Tapajós.

Ele conta que conheceu a obra de Sebastião Tapajós graças ao festival, cuja ação de divulgação chegou até ele em Nova Lima, cidade próxima de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde o jovem músico, que é goiano, vive. Para ele, o processo de seleção foi árduo e corrido. “Ironicamente parecido com a música que selecionei para representar nesse festival”. Ele se refere a música intitulada ‘200 por hora’ gravada n”o álbum “Violões”, de 1989. “A sensação é de esperança e fé que meu sonho é possível”, diz o jovem músico.

Já Fernando Santos iniciou-se no violão, também de forma autodidata, buscando informações com amigos. Depois estudou com o violonista Sobral Pinto, “chorão” e seresteiro de Niterói. “Com ele aprendi o caminho das serestas, choros e valsas brasileiras”, lembra o músico, que conheceu a obra de Sebastião Tapajós com 19 anos, através de seu pai.

“Ele me deu de presente o CD ‘Virtuoso’, acho que lançado no ano de 1997. E comecei a tirar algumas coisas de ouvido mesmo. Mas, foi uma surpresa ver e ouvir aquele violonista tão forte e suave. E depois fui conhecer, as obras escritas por ele mesmo”, revela.

Paulo Renato, que também venceu na categoria Sênior é bacharel em violão pelo Centro Universitário Conservatório Brasileiro de Música. O músico tem experiência profissional e gravou em 2018 o primeiro CD solo chamado “Recital”, além de ter realizado diversos trabalhos na área musical.

Apresentações

As apresentações que ocorrerão em Santarém, serão realizadas na Casa da Cultura de Santarém e também no Selva, um anfiteatro situado na Casa do Saulo, cujo palco também recebe o nome de Sebastião Tapajós, uma homenagem feita pelo amigo e admirador Saulo Jennings. “O nome do teatro é uma homenagem para a minha mãe Selva, e também à floresta, mas a ideia de homenagear o Tião dando seu nome ao nosso palco surgiu com ele ainda em vida”, diz Saulo.

O diretor artístico do Festival, o pianista Andresson Dourado, acompanhou Sebastião Tapajós em diversas apresentações. “Tocar Sebastião Tapajós sempre foi um desafio. Ele foi um compositor pós romântico que traz uma bagagem erudita romântica vinda de seus estudos na Europa, porém, com a modernidade da sua época e o que lhe diferenciava de tudo, que era seu regionalismo”, comenta o músico.

O pianista revela que o festival foi criado a partir de uma vontade do próprio Sebastião Tapajós. “O Instituto Sebastião Tapajós já dialogava com ele uma forma de estruturar este festival, que só aconteceu agora, mas cujo processo envolveu a participação de violonistas de todo território nacional. E todos que foram selecionados virão até Santarém se apresentar e conhecer de perto o lugar onde vivia nosso grande Tião”, revela Andresson.

Serviço

1º Festival de Violão Sebastião Tapajós – Dias 31 de março, na Casa do Saulo, e 1º de abril, na Casa da Cultura, em Santarém-Pa. A programação inicia às 20h, com participações, premiação e estreia da Orquestra de Violões Sebastião Tapajós.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (01/04)

LOCAL: CASA DA CULTURA - SANTARÉM-PA

20h às 20h30 - Apresentação - Andresson Dourado e Igor Capella convidam Maria Lídia

20h30 às 21h - Concerto de Violão - Zé Maria Bezerra convida Adria Goés e Andresson Dourado

21h às 21h30 - Concerto de Violão - Ravi Samaya

21h30 às 22h - Apresentação dos Premiados

Categoria Jovem Violonista

· Leonardo Araújo

· Natanael Carvalho

Categoria Sênior

· Paulo Renato

· Fernando Santos

22h às 22h30 – Lançamento da Orquestra de Violões Sebastião Tapajós.