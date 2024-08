Festival de Parintins 2025: atividades relacionadas ao festejo são suspensas pelo TCE do AM

O Festival de Parintins 2025 está com as atividades relacionadas suspensas por ordem do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Até segunda ordem, a 58ª edição do festejo não pode receber recursos e o Bumbódromo (Centro Cultural de Parintins) não pode ser utilizado. Há suspeita de favorecimento da empresa prestadora de serviços na campanha do prefeito Frank Bi Garcia (PSD).

O Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) identificou “claros indícios” de irregularidades em relação à Amazon Best Turismo e Eventos Ltda., responsável pela venda de ingressos e serviços do festival, segundo o conselheiro Luis Fabian Pereira Barbosa. Sócios do empreendimento são familiares de Frank Bi Garcia.

O MPC-AM solicitou ao TCE-AM que a organização do Festival de Parintins busque uma nova empresa para prestar serviços, garantindo o melhor para o festejo. A solicitação inclui Geyna Brelaz da Silva, sócia-administradora da Amazon Best, os presidentes das associações culturais dos bois Caprichoso e Garantido e a Prefeitura de Parintins.

Ao governo estadual, o MPC-AM pediu que não sejam repassados os fundos para a 58ª edição do evento, realizada em 2025, se o pedido de mudança de empresa não for atendido pela organização.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de OLiberal.com)