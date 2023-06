Festival de Parintins 2023: que horas começa e onde assistir ao vivo

Nesta sexta-feira (30), tem início oficialmente a 56ª edição do Festival Folclórico de Parintins de 2023. O evento, que se tornou um dos principais acontecimentos culturais do país, promete agitar o Amazonas nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho. A festa traz a disputa entre os famosos Bois Garantido e Caprichoso, atraindo visitantes de diversas partes do mundo.

Na noite anterior, a abertura do festival contou com apresentações de Ludmilla e Simone Mendes, além de atrações locais. A Festa dos Visitantes recebeu também a participação surpresa de Fafá de Belém durante o show de David Assayag. Tanto Ludmilla quanto Simone Mendes vestiram roupas nas cores representativas dos dois Bois, o vermelho do Garantido e o azul do Caprichoso.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Paraenses escolhem tecnobrega, rock e internacionais como ritmos de ‘Verão’ que marcam férias ]]

Onde assistir o Festival de Parintins 2023?

Para aqueles que não puderem comparecer ao evento, a transmissão estará disponível na TV A Crítica, com início às 20h15 na sexta-feira (30) e às 19h15 no sábado (1º) e domingo (2). Além disso, os ensaios técnicos dos bois e a passagem de som serão transmitidos pelo canal do YouTube do Portal A Crítica.

Os horários de transmissão são os seguintes: sexta-feira (30) às 20h30 (horário de Manaus) e 21h30 (horário de Brasília); sábado (1º) e domingo (2) às 19h30 (horário de Manaus) e 20h30 (horário de Brasília).

As capitais que já possuem o sinal aberto da TV A Crítica, como Rio Branco (canal 9.1), Rondônia (RO), Belém (canal 40.1), Porto Velho (canal 5.1), Cuiabá (canal 47.1), Recife (canal 48.1), Belo Horizonte (canal 31.1) e Brasília (canal 16.1), poderão acompanhar a transmissão pelos respectivos canais e também pelo canal da TV A Crítica no YouTube (@TVAcrítica).

Quem decide quem ganha no Festival de Parintins?

O boi vencedor do Festival de Parintins é decidido por 10 julgadores. O presidente da comissão de júri e três julgadores avaliam o Bloco A, que possui sete itens. O Bloco B e o Bloco C também são avaliados por três julgadores cada, cada um com sete itens específicos. Cada noite é avaliada separadamente.

A apuração ocorre na segunda-feira à tarde, após o último dia de festa. Das três notas atribuídas a cada item, a menor é descartada. O boi que acumular mais pontos no somatório de todos os blocos em todas as noites é o vencedor do festival.

Como participar do Festival de Parintins?

Se você deseja participar ou assistir à festa folclórica, a ordem de apresentação dos bumbás foi definida por sorteio. Na primeira noite (30 de junho), o Garantido, boi vermelho e branco, abrirá o festival, seguido pelo Caprichoso, boi azul e branco. Na segunda noite (1º de julho), o Caprichoso se apresentará primeiro, seguido pelo Garantido. Na última noite (2 de julho), o Garantido abrirá o festival e o Caprichoso encerrará a festa.

Os ingressos para o Festival de Parintins 2023 têm preços que variam entre R$ 980 e R$ 1.495.