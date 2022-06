Festival de música em Belém reforça mensagem sobre o meio ambiente: 'A Amazônia é agora'

Comemorado no dia 5 de junho, o Dia do Meio Ambiente foi pensado com o intuito de sensibilizar a opinião pública sobre a valorização e preservação da natureza. Por isso, a Psica Produções, produtora de grandes eventos na cidade, promove nesse domingo (5), no Portal da Amazônia, um grande show gratuito para a população com Arraial do Pavulagem, Jeff Moraes, Nic Dias e muito mais. Com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar as riquezas da Amazônia.

Para Jeff Moraes, um dos principais nomes da música na amazônica atual, esse reconhecimento é muito importante. “Em um dia tão importante como esse, de 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente estar falando do coração da Amazônia, é muito importante parar para pensar de que forma a gente está lidando com esse assunto tão sério e tão importante, que é cuidar do meio ambiente, afinal de contas. Então, estou muito feliz e espero que seja um evento de muito sucesso, espero que as pessoas estejam presentes no Portal e que a gente possa trocar uma energia muito maravilhosa”, afirmou o cantor.

Na abertura do evento, foi formada uma grande faixa com a frase: "A Amazônia é agora". Os artistas se apresentam em um trio elétrico em um dos pontos turísticos mais queridos da cidade.