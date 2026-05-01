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Festival de K-pop em Belém terá NTX, KISU, Huntrix e covers de BTS

Segunda edição do Festival Srta. Kim reúne fãs da cultura coreana no dia 28 de junho; ingressos já estão à venda

Eduardo Rocha e Hannah Franco
fonte

2º Festival Srta. Kim de Cultura Coreana vai agitar Belém. (Divulgação/NTX)

Belém recebe, no dia 28 de junho, a segunda edição do Festival Srta. Kim, considerado um dos maiores eventos de cultura coreana da região Norte e Nordeste. A programação será realizada no Ginásio da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no bairro do Marco, reunindo shows, performances e experiências voltadas ao universo do K-pop.

O line-up reúne artistas internacionais e nacionais, com destaque para o grupo sul-coreano NTX, que retorna a Belém como parte de sua turnê pela América Latina. A capital paraense será a primeira cidade brasileira a receber o show. Também estão confirmados o artista coreano KISU e o Huntrix Cover, do filme Guerreiras do K-pop. Ingressos podem ser adquiridos por meio de meaple.com.br

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Além dos shows, o festival contará com apresentações especiais, incluindo covers de BTS, um dos grupos mais populares do gênero.

Os ingressos começaram a ser vendidos na quarta-feira (29), com valores a partir de R$ 110, além de opções VIP que incluem benefícios como fotos com artistas, acesso antecipado e experiências exclusivas. A abertura oficial do evento ocorrerá às 11h30 e o acesso antecipado para ingressos VIP a partir das 11h.

O evento também marca uma data simbólica: o que seria o aniversário de 18 anos da jovem que dá nome ao festival. Ela era vidrada na cultura da Coreia do Sul, mas faleceu muito jovem.

O festival foi idealizado pelos pais da Srta. Kim, inspirados pela paixão da filha. Eles também são responsáveis pelo primeiro restaurante 100% coreano do Pará. 

image NTX durante participação no Festival Srta. Kim 2025, realizado na Assembleia Paraense, em Belém. (Reprodução/X/@NTX_OFFICIAL_)

A iniciativa reforça o crescimento do interesse pela cultura coreana no Brasil e propõe um espaço de conexão entre fãs e artistas, destacando o papel da música e da cultura pop como ferramentas de expressão e pertencimento.

Mais do que um evento musical, o evento se apresenta como um movimento cultural que reúne fãs, artistas e diferentes expressões ligadas ao universo do K-pop e da Coreia do Sul. Desse modo, o público vai conferir uma programação com apresentações musicais e atividades voltadas à comunidade fã de cultura coreana.

Experiências e atividades para o público

Mais que apresentações musicais, o evento reúne atividades voltadas à cultura coreana e à interação com os fãs:

  • Concurso de K-pop (grupos e apresentações individuais)
  • Covers especiais de BTS
  • Feira temática com comidas, acessórios e produtos coreanos
  • Experiência de selfie com integrantes do NTX

Ingressos e setores disponíveis

Os ingressos variam conforme o setor e as experiências incluídas:

  • Arquibancada: a partir de R$ 110 (meia)
  • Pista: a partir de R$ 125 (meia)
  • VIP e VVIP: incluem benefícios como hi-touch, soundcheck, fotos e autógrafos

Também há opções solidárias mediante doação de alimento não perecível.

Serviço

Evento: 2ª edição do Festival Srta. Kim de Cultura Coreana

Data: 28 de junho de 2026

Horário: a partir das 11h

Local: Ginásio da UEPA (bairro do Marco, Belém)

Endereço: Tv. Perebebuí, 2623, bairro Marco, Belém (PA)

Ingressos: disponíveis online no site meaple.com.br

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Palavras-chave

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Festival Srta. Kim

K-Pop
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