Festival de K-pop em Belém terá NTX, KISU, Huntrix e covers de BTS
Segunda edição do Festival Srta. Kim reúne fãs da cultura coreana no dia 28 de junho; ingressos já estão à venda
Belém recebe, no dia 28 de junho, a segunda edição do Festival Srta. Kim, considerado um dos maiores eventos de cultura coreana da região Norte e Nordeste. A programação será realizada no Ginásio da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no bairro do Marco, reunindo shows, performances e experiências voltadas ao universo do K-pop.
O line-up reúne artistas internacionais e nacionais, com destaque para o grupo sul-coreano NTX, que retorna a Belém como parte de sua turnê pela América Latina. A capital paraense será a primeira cidade brasileira a receber o show. Também estão confirmados o artista coreano KISU e o Huntrix Cover, do filme Guerreiras do K-pop. Ingressos podem ser adquiridos por meio de meaple.com.br
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Além dos shows, o festival contará com apresentações especiais, incluindo covers de BTS, um dos grupos mais populares do gênero.
Os ingressos começaram a ser vendidos na quarta-feira (29), com valores a partir de R$ 110, além de opções VIP que incluem benefícios como fotos com artistas, acesso antecipado e experiências exclusivas. A abertura oficial do evento ocorrerá às 11h30 e o acesso antecipado para ingressos VIP a partir das 11h.
O evento também marca uma data simbólica: o que seria o aniversário de 18 anos da jovem que dá nome ao festival. Ela era vidrada na cultura da Coreia do Sul, mas faleceu muito jovem.
O festival foi idealizado pelos pais da Srta. Kim, inspirados pela paixão da filha. Eles também são responsáveis pelo primeiro restaurante 100% coreano do Pará.
A iniciativa reforça o crescimento do interesse pela cultura coreana no Brasil e propõe um espaço de conexão entre fãs e artistas, destacando o papel da música e da cultura pop como ferramentas de expressão e pertencimento.
Mais do que um evento musical, o evento se apresenta como um movimento cultural que reúne fãs, artistas e diferentes expressões ligadas ao universo do K-pop e da Coreia do Sul. Desse modo, o público vai conferir uma programação com apresentações musicais e atividades voltadas à comunidade fã de cultura coreana.
Experiências e atividades para o público
Mais que apresentações musicais, o evento reúne atividades voltadas à cultura coreana e à interação com os fãs:
- Concurso de K-pop (grupos e apresentações individuais)
- Covers especiais de BTS
- Feira temática com comidas, acessórios e produtos coreanos
- Experiência de selfie com integrantes do NTX
Ingressos e setores disponíveis
Os ingressos variam conforme o setor e as experiências incluídas:
- Arquibancada: a partir de R$ 110 (meia)
- Pista: a partir de R$ 125 (meia)
- VIP e VVIP: incluem benefícios como hi-touch, soundcheck, fotos e autógrafos
Também há opções solidárias mediante doação de alimento não perecível.
Serviço
Evento: 2ª edição do Festival Srta. Kim de Cultura Coreana
Data: 28 de junho de 2026
Horário: a partir das 11h
Local: Ginásio da UEPA (bairro do Marco, Belém)
Endereço: Tv. Perebebuí, 2623, bairro Marco, Belém (PA)
Ingressos: disponíveis online no site meaple.com.br
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