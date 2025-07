NTX em Belém: conheça o grupo de K-Pop, seus integrantes e as principais músicas

Belém foi palco de um momento inesquecível para os amantes de K-POP: Isso porque o grupo sul-coreano de K-pop NTX desembarcou em Belém, na última segunda-feira (30/06) e participou do "Srta. Kim Festival – Fan Event Social",que foi realizado na Assembleia Paraense, na terça-feira (1º). Eles foram recebidos com bastante carinho e animação pelos fãs paraenses. Mas você sabe quem de fato são o NTX?

O OLiberal.com te explica quem são os integrantes do grupo, as principais músicas e a razão deles serem um fenômeno dentro do K-POP.

Quem é o NTX?

O NTX é um grupo sul-coreano de K-pop formado pela Victory Company. O nome "NTX" significa "Neo Tracks No.X", sugerindo a proposta do grupo de criar novas trilhas e experiências musicais. Eles são conhecidos por misturar hip-hop, pop e baladas emotivas, e por terem uma forte presença de palco mesmo sendo um grupo relativamente novo, debutando no mercado musical apenas em 2021.

Informações sobre o grupo

O NTX teve seu debut, isto é, sua estreia no cenário musical, no dia 30 de março de 2021 com o single : "Kiss The World" (do mini-álbum Full of Lovescapes). Originalmente, o grupo iniciou com 10 membros, mas com mudanças ao longo do tempo.

Atualmente é composto pelos seguintes integrantes: Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin,Changhun, Hojun, Rawhyun, Eunho, Seungwon

Antes do pré-debut oficial do grupo, o NTX lançou uma série de músicas como parte do projeto "The Opening", que incluiu faixas como "The Opening: Public" e "The Opening: Basic", mostrando sua habilidade vocal e performance mesmo antes da estreia formal.

Estilo musical

O NTX aposta em uma combinação de sons modernos com letras emocionais. Suas músicas vão desde faixas animadas até baladas românticas e introspectivas, e eles são reconhecidos por seus vocais fortes e coreografias bem sincronizadas.

Principais faixas de destaque

“Kiss the World” (debut – Full of Lovescapes, março/2021)

Música de estreia e carro-chefe do EP Full of Lovescapes. A canção fala sobre a agência de conexão com os fãs durante a pandemia

"Subway” (Odd Hour)

Uma das músicas mais elogiadas do álbum, com letra que reflete a rotina urbana e emocional do dia a dia .

“Problematic” (Hold X, julho/2024)

Música principal do segundo mini-álbum Hold X. Uma faixa hip‑hop com batida agressiva, que incentiva os ouvintes a seguirem seu próprio caminho sem medo

“Myful” (Hold X)

Balada dedicada aos fãs, com letra que transmite conforto e proximidade.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com