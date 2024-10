Festival Boulevarte oferece mais de 15 atrações musicais gratuitas no Porto do Futuro

Quem estiver de folga hoje, 20, e quiser aproveitar para se divertir gratuitamente, tem programação garantida no Festival Boulevarte, que contará com mais de 15 atrações musicais, feira criativa, gastronomia, atividades para crianças, apresentações teatrais, aulas de ioga, entre outros. O evento será realizado no estacionamento do Porto do Futuro, no bairro do Reduto, em Belém, das 8h às 23h, com entrada gratuita. A expectativa é que 10 mil pessoas circulem pelo festival ao longo de todo dia da duração da iniciativa.

Mary Tupiassú, diretora executiva do festival, compartilhou que o evento não ocorria há cinco anos e que foi necessário retornar para trazer mais relevância cultural para a cidade.

“Neste momento pré-COP, em que vamos receber o maior evento climático do mundo no próximo ano, é hora de reforçar a autoestima da cidade por meio da nossa cultura e gastronomia. O Boulevarte traz isso", afirmou.

O festival será realizado em um novo formato, expandindo sua programação para 16 horas de duração. "De manhã, teremos oficinas, meditação e ioga. À tarde, começamos com programações mais adultas e, no final da tarde e à noite, grandes shows", detalhou a diretora executiva.

Ney Messias, diretor artístico do festival, destacou as mudanças significativas implementadas. “Aumentamos as atrações musicais, teremos dois palcos, e a duração do festival agora é de dezesseis horas, em comparação com as edições anteriores que duravam entre oito e dez horas”, acrescentou.

Messias também destacou que o espaço escolhido para o festival, o Porto Futuro, possui capacidade para aproximadamente quatro mil pessoas. "Esperamos muito mais do que isso como público circulante, considerando a duração do evento. Estamos preparados com uma estrutura adequada", disse o diretor artístico.

ATRAÇÕES MUSICAIS

Considerado o maior festival de economia criativa da Amazônia, o Boulevarte chega à sua sexta edição com várias novidades. Uma delas é que o evento terá dois palcos: o primeiro, com atrações como Arraial do Pavulagem, Banda Fruto Sensual, Edilson Moreno e Lambada Social Club; e outro, com o Show Equatorial, que traz ao público cinco artistas de diferentes cidades paraenses em um espetáculo inédito.

Antônio de Oliveira (Belém), Kevin Kenned (Castanhal), Nenzinha (Marabá), Sam Bruno (Altamira) e a dupla Lana & Junior (Santarém) serão os artistas que irão se apresentar representando sua cidade em um show que misturará diferentes estilos musicais.

Nenzinha, com 25 anos de carreira, é uma das atrações do show inédito e irá apostar no brega e no carimbó para animar o público, além, claro, de valorizar a cultura nortista.

Para a sua apresentação, a artista promete levar um repertório autoral que inclui duas músicas do EP: "O Norte não é com M" e "Belas Artes", nas quais fala sobre as belezas e a riqueza do Norte.

“Eu amo cantar as minhas vivências e trago isso nas minhas músicas. Nessa apresentação, trago uma bagagem muito grande, porque não é só a Nenzinha que estará lá no palco, mas tantas outras que vieram antes de mim”, declarou.

A artista também ressaltou a importância de valorizar as raízes da cultura da região. “Fico feliz de estar vivendo este novo momento, onde as pessoas estão colocando em pauta causas tão importantes como o Norte, a mulher, a pessoa preta e os ribeirinhos”, afirmou.

Já a dupla Lana e Junior irão trazer para seu show muito brega e calypso. “Estamos prontos para representar nossa terra e fazer desse momento uma página marcante na nossa trajetória”, comentou Júnior.

A dupla promete um repertório com músicas autorais e grandes sucessos que marcaram a cena musical do Norte. “Sobre surpresa, nós já somos a grande surpresa. Quem conhece nosso trabalho pelas redes sociais esperava muito por esse momento”, disse Lana.

Júnior também enfatizou a responsabilidade de representar sua cidade: “Poder representar a cada um é de uma responsabilidade sem tamanho, mas estamos prontos para fazer desse momento uma página linda e marcante na nossa história e na história da música santarena”.

O Festival Boulevarte é apresentado pela Equatorial Pará, por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Semear, da Fundação Cultural do Pará (FCP), tem patrocínio institucional do Sebrae Pará e é realizado pela Tucupix.

SERVIÇO

6ª edição do Festival Boulevarte

Data: domingo, 20 de outubro;

Horário: das 8h às 23h;

Local: estacionamento do Porto Futuro, no bairro do Reduto, em Belém;

Programação gratuita.