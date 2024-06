Festival Ambienta leva debates, oficinas e show de Emicida para Belém

A terceira edição do Festival Ambienta chega a Belém nos próximos dias 26, 27 e 28 de junho. Trata-se de uma programação que visa discutir os problemas da crise climática, oferecendo também atividades de debates, oficinas e shows musicais. Uma das apresentações mais aguardadas para este ano é a do rapper Emicida, que encerrará sua turnê AmarElo - A Gira Final, no último dia de festival.

O primeiro dia de programação é gratuito e ocorre na quarta-feira (26). O público presente poderá participar do debate sobre “A Cultura no enfrentamento da crise climática", além de apreciar oficinas com Renato Rosas, que são destinadas para crianças e adolescentes da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Belém e das Escolas Públicas da Ilha do Combu.

O instrutor das oficinas afirma que a atividade visa trazer consciência social para os participantes, através da arte. "Queremos que as pessoas vejam a arte como transformadora de uma sociedade mais justa social e inclusivamente, com um viés sustentável que possa trazer mais reflexão sobre o que consumimos e tudo que não é ecologicamente correto”, explica Renato Rosas.

Shows gratuitos

Na quinta-feira (27), a programação segue para o Píer das Onze Janelas, onde o público vai poder curtir shows gratuitos da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana (SP) e das bandas Carimbó de Pau Oco (PA) e Veropa Sessions (PA).

A Orquestra Brasileira de Música Jamaicana (OBMJ/SP), traz em seu repertório uma mistura interessante de ritmos, pois cria versões de grandes clássicos da música brasileira em ritmos jamaicanos, muito populares nas décadas de 50 e 60.

Integrantes da banda 'Carimbó Som de Pau Oco' (Foto: Divulgação)

O Carimbó de Pau Oco, nome inspirado no tambor de madeira curimbó, é uma banda formada por músicos profissionais, professores, compositores e estudantes. O grupo diverso traz o ritmo dançante do Carimbó, construído a partir dos mais variados instrumentos, entre eles: clarinete, milheiro, banjo, tambor de onça, reco-reco, maracas e matracas.

Já o grupo Veropa Sessions traz a ideia de tocar músicas instrumental nas ruas de Belém. O projeto nasceu em 2021, e traz em seu repertório clássicos da guitarrada, lambada e brega, porém, em versões totalmente instrumentais, que trazem a influência do jazz e soul.

Banda 'Veropa Sessions' se apresenta no 2º dia da programação (Foto: Divulgação)

COP 30

Matheus Botelho está à frente da organização do evento e se diz animado com o fato de Belém ter sido escolhida para sediar a COP 30. Segundo o produtor cultural, a cidade agora ocupa um lugar de destaque no enfrentamento à crise climática e pode inspirar mais conscientização das pessoas, através das produções culturais das mais diferentes categorias.

"Como já estamos vendo sendo feito nas composições e versos de carimbós, na preservação de memória e salvaguarda de costumes e tradições a partir das diversas linguagens, na moda, música, literatura, artes visuais, dança e teatro e nas manifestações culturais populares também. Tudo isso pode ampliar o acesso a direitos, como o direito à informação e o direito à cultura, e contribuir para maior conscientização da sociedade sobre educação ambiental e climática, sobre o que é racismo ambiental e como afeta as populações mais vulneráveis na prática", explicou o organizador.

Show de Emicida

O último dia de shows proporcionados pelo Festival Ambienta trará como destaque o encerramento da turnê AmarElo - A Gira Final, do rapper Emicida. A apresentação vai acontecer no Espaço Náutico Marine Club e contará com participações especiais dos cantores paraenses Felipe e Manoel Cordeiro, e Nic Dias. O público presente também contará com espetáculos do grupo Nômade Orquestra; Baile do Mestre Cupijó, com participação de Júlia Passos; KL Jay e Kim Freitas.

O ingresso para o último dia de shows custa R$ 100 e pode ser adquirido pelo site da bilheteriadigital. Há possibilidade de pagar meia entrada (R$ 50), ou ingresso solidário (R$ 70), através da doação de 1kg de alimento.