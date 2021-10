Festival Amazônia Mapping 2021 abre edital para selecionar aristas de todo Brasil

A edição deste ano do Festival Amazônia Mapping será realizada em formato híbrido: parte da programação acontecerá no Complexo Feliz Lusitânia, em Belém, e parte será realizada na ilha virtual FAM. A novidade é a convocatória para os artistas que desejam participar do projeto.

As inscrições estão disponíveis no site www.amazoniamapping.com até 15 de novembro. Cada artistas poderá realizar até três inscrições de obras distintas. Os trabalhos podem ser inéditos ou não, e devem ter tempo mínimo de 60 segundos e no máximo 90 segundos, além de conter trilha original.

Cerca de 20 obras serão selecionadas para compor a programação. Combinando artes visuais, tecnologia e realidades mistas, o FAM coloca a Amazônia na rota dos grandes festivais de mapping do mundo. E em 2020, o Festival foi o vencedor da categoria "Inovação: Música e Tecnologia" no renomado prêmio da Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM SP), a maior feira do mercado da música da América Latina.

Nas últimas quatro edições o evento movimentou o Pará com arte e tecnologia nos espaços urbanos de Belém e Santarém. O FAM 2021 é promovido pela 11:11 ARTE, com patrocínio da Oi e apoio do Oi Futuro via Lei de Incentivo à Cultura Semear, do Governo do Estado do Pará e Fundação Cultural do Pará.