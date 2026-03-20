Fernanda Lima diz sentir 'tesão' ao ver marido limpar privada

A apresentadora Fernanda Lima afirmou que sente atração ao ver o marido, Rodrigo Hilbert, realizando tarefas domésticas. A declaração foi feita durante participação em um podcast, em que a artista falou sobre a rotina do casal.

Fernanda, de 48 anos, é mãe dos gêmeos João e Francisco, de 16 anos, e de Maria Manoela, de 5. Durante a entrevista, ela comentou que situações simples do dia a dia despertam "tesão" ao observar o companheiro.

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“Quando eu vejo o Rodrigo limpando uma privada, gente, eu acho o máximo. É óbvio que isso dá tesão”, disse a apresentadora no programa She Talks.

O trecho da entrevista repercutiu entre seguidores nas redes sociais, que reagiram com comentários bem-humorados sobre a fala da apresentadora.

Entre as mensagens, internautas fizeram brincadeiras relacionadas às tarefas domésticas e ao comportamento masculino dentro de casa. “Se o cara conseguir mirar o vaso sanitário já é revolucionário”, comentou uma seguidora. “Dobrar lençol com elástico só os que sabem resolver cubo mágico vão conseguir”, escreveu outra.